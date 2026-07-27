港姐季軍袁文靜轉行做高級OL搵食　幫有錢人打工爆四大潛規則

2025年港姐季軍袁文靜自當選以來，一直憑藉高學歷的「學霸港姐」形象深入民心。不過，這位擁有經濟學碩士學位的「高材生港姐」早前在社交平台以「28歲TVB女藝人沒有工開的第N天」為題拍片，透露不但沒工開，藝人合同還有足足5年。不過近來她除了感情傳來好消息，與香港科技大學金融研究院助理院長「唐博士」拍拖，又透露轉行入了一個香港「老錢（Old Money）」家族辦公室打工，轉型做OL，更大爆與上流社會接觸潛規則。

袁文靜身材平均。（資料圖片）

袁文靜戀情曝光。（小紅書@袁文靜）

袁文靜與男友到澳門拍拖放閃。（小紅書＠袁文靜Jane）

袁文靜轉行做OL

袁文靜日前在社交平台以「港姐社交課｜香港老錢和普通人有甚麼區別」拍片透露，現於香港一個老錢家族的辦公室工作，再加上身為港姐，有機會與財富世襲的有錢人接觸。袁文靜指有錢人非常識精打細算，食飯會打包返屋企。第二是有錢人不願蝕錢，故傾向低風險投資，如將錢擺在銀行做定期收息，一旦掌錢的家族成員蝕錢，「會關乎到他在家族中的地位和顏面。」

袁文靜。（小紅書@袁文靜 Wenjing Yuan）

袁文靜。（IG圖片）

袁文靜是應屆港姐季軍，觀眾緣甚好。（資料圖片）

第三是他們愛待在高級私人會所，第四是不愛流於表面的人事，她解釋：「比如說一個20出頭的女生揹着一個Birkin出門，開着豪車，我覺得在香港人眼裏，大家會覺得20多歲是賺不到這麼多錢的；家裏的錢就更不好了，這個家家風有些問題。」她又指與有錢人相處時不要提自己與哪個家族關係好，因該兩個家族關係未必融洽。

袁文靜轉型做OL。（小紅書@袁文靜）

袁文靜大爆老錢家族文化。（小紅書@袁文靜）