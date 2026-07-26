許廷鏗北角開牙醫診所與醫生家姐拍住上　同時公布另一好消息

身兼「牙醫」與「歌手」雙重身份的許廷鏗（Alfred），繼早前被捕獲於地區診所執業後，近日再有網民發現他即將於北角健威坊接手舖位開診所，並與醫生家姐「拍住上」。據了解，該北角舖位前身為潘煥輝醫生診所，潘醫生於今年5月底正式退休後，便由許廷鏗接手，有網民拍攝裝修中的門面，出post寫道：「北角洗牙嚟緊有Alfred許廷鏗了！」帖文迅速吸引逾二萬個讚好，網民更改了他的歌詞留言：「別忘掉原是靠Alfred醫好每個傷患」。

身兼「牙醫」與「歌手」雙重身份的許廷鏗（Alfred），本身都擁有一棚靚牙。（IG@hui_alfred）

近日再有網民發現許廷鏗即將接手舖位開診所，發文：「北角洗牙嚟緊有Alfred許廷鏗了！」而旁邊的「許敏怡女西醫」則是許廷鏗的家姐。（Threads@plrrrainyip）

與西醫家姐許敏怡拍住上 網民改圖列出樂壇履歷

診所門外玻璃印有兩位醫生的名字，除了「許廷鏗牙科醫生」外，還有「許敏怡女西醫」。據悉，許敏怡為許廷鏗胞姊，過去曾於瑪嘉烈醫院急症室任職，近年則在一所醫療中心工作，今次二人拍住上開設診所，正式實行「姊弟檔」營運，而門外水牌的資歷對比亦意外成為網民關注焦點。水牌上許敏怡醫生印有密密麻麻的專業醫學資歷，而許廷鏗名下則僅印有「香港大學牙醫學士（BDS）」一項，不少網民見狀紛紛發揮創意改圖，在其資歷下方列出他出道多年橫掃的各項樂壇音樂大獎，拉近與家姐的距離。

水牌上許敏怡醫生印有密密麻麻的專業醫學資歷，而許廷鏗名下則僅印有「香港大學牙醫學士（BDS）」一項，不少網民見狀紛紛發揮創意改圖，在其資歷下方列出他出道多年橫掃的各項樂壇音樂大獎，拉近與家姐的距離。（Threads）

好友大阪Andy哥與Yan Poon也率先去診所打卡。（IG@wobonnieanything）

唱片公司解構進度 預告新歌快過診所推出

對於網民的熱烈討論，許廷鏗創立的個人唱片公司「自許紀錄」則留言：「多謝各位踴躍留言啊下！診所裝修中要等多一等，新歌就應該快過診所準備好，到時大家聽完新歌再過嚟睇牙啦！」

其經理人亦於IG Story透露當日收到爆量查詢，指Alfred當時正於診所開工，同時帶着雙重喜訊表示新歌將快過診所落成登場，更是Alfred首次包辦曲詞創作的作品，希望大家拭目以待。

許廷鏗創立的個人唱片公司「自許紀錄」留言指：「診所裝修中要等多一等，新歌就應該快過診所準備好，到時大家聽完新歌再過嚟睇牙啦！」（IG@wobonnieanything）