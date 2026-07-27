「卜卜脆」羅皓誼護士look動漫勁吸睛　初入行拍劇被前輩出言責備

最近有一位「俏護士」現身香港動漫節而引起了網民關注，而這位俏護士就是處境劇《愛·回家之開心速遞》中的羅皓誼。日前（24日）她精心Cosplay成護士造型現身動漫節會場，甜美可愛的形象瞬間吸引了不少目光，當時同行還有《愛·回家》成員。

最近有一位「俏護士」現身香港動漫節而引起了網民關注。(ig@chl0w0e)

這位俏護士就是處境劇《愛·回家之開心速遞》中的羅皓誼。(ig@chl0w0e)

2022年藝訓班入行

羅皓誼於2004年出生，2022年她透過第32期無綫電視藝員訓練班正式入行，同時亦因外貌甜美而被被網民選為TVB三大童顏之一。現年22歲的羅皓誼因在劇中飾演「Madam Ceci秘書」而成功入屋，「卜卜脆」一名更是林漪娸親自替她取的，她更被笑指是「Madam Ceci私生女」。羅皓誼在劇中被網民指像「花瓶」，但是仍獲網民激讚「好過膠臉素素」。

「卜卜脆」一名更是林漪娸親自替羅皓誼取的。(ig@chl0w0e)

羅皓誼在劇中被網民指像「花瓶」。(ig@chl0w0e)

林漪娸曾出言責備羅皓誼「鬼聲鬼氣」

劇中飾演羅皓誼上司的林漪娸曾表示與她合作已經3年，直言並對大結局感到非常不捨，還大爆她當年的表現。羅皓誼當年加入劇組時只有十八九歲，林漪娸笑指「佢真係好細路女」，並表示她說話速度慢，令自己不禁出言責備她「鬼聲鬼氣」。經過幾年的磨練後，現今林漪娸則大讚羅皓誼充滿笑容，並見證著年輕女孩蛻變的過程。