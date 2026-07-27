方俊否認託管張偉文資產指控自掏腰包照顧他　再揭護老院隱瞞病情

73歲的「靚聲王」張偉文早前被爆出在護老院期間，護老院涉嫌疏忽照顧，引起了廣泛的關注和熱議。除了引起網民注意外，更連社署亦高度重視，社署已進行了突擊巡查，而演藝人協會亦對此表示關注。日前（24日）張偉文更被《星島頭條》爆出左眼微絲血管爆烈，而護老院竟然不知情。

方俊同張偉文感情深厚。

護老院照顧不善

方俊對於護老院連張偉文左眼微絲血管爆烈都不知道表示極度不滿，認為護理質素極差，不排除提出投訴及追究到底的可能。在探訪過程中，院舍顯得緊張並採取高度戒備，有男護士全程監督，更阻撓拍攝。隨著社工的迅速介入，有好消息傳出，預計在兩個月內會為張偉文安排政府宿位。

方俊認為護老院護理質素極差。(youtube截圖)

護老院隱瞞病情

方俊曾透露張偉文因卧床年半未曾洗澡，而護理不當更使他的健康狀況惡化及隱瞞病情，如壓瘡惡化見骨、雙腳更紅腫潰爛等嚴重問題。上周五方俊到中心與社工會面，商討轉介細節。他表示對事件充滿擔憂，並感謝社署及社工的協助，他還指出，香港人口老化問題嚴重，希望政府加強監管以避免類似悲劇。

張偉文卧床年半。(facebook圖片)

方俊盡心盡力照顧張偉文

方俊見完社工後繼續照料張偉文，他自掏腰包買來燒肉和藍莓給張偉文。即使有好消息，他仍未放心。他再次去看望張偉文時，發現護老院的管理有加強，管理層安排了一名男護士全程緊貼著他，更一度阻止攝影。護士即時向方俊匯報，表示張偉文精神尚可，更每星期安排了一次為他洗澡，更解釋張偉文因為傷口滲血，不方便洗得太密。張偉文因為雙腳不能屈曲，加上壓瘡位置問題，所以不能坐著吃飯。而張偉文的雙腳因血管病變而腫脹，護士安排到專科醫治。此外，他對於護老院長期隱瞞病情深感不滿，這影響了張偉文的活動能力和健康狀況。方俊還強調院方至今仍未作出正式交代或道歉，他必定會投訴及追究到底。

方俊仆心仆命照顧張偉文！（Fcaebook圖片）

方俊否認託管張偉文資產指控

方俊還強調，希望利用法律途徑保護張偉文的權益，並表示他們之間有深厚的友情，在張偉文清醒時已承諾幫助他處理安老問題。因此，即使要補貼費用，也願意在能力範圍內照顧他。至於有關方俊託管張偉文資產的報道，他鄭重否認指控，強調所有資產均經過嚴格審核，且他從未從中獲益。方俊亦坦言張偉文過往曾有約40萬積蓄，但已經花在做手術方面，最近一次的手術費亦是由他及一名歌迷各令5萬元，絕非如外界所言是遺產得益者。相反，由於張偉文過去幾年需支付高昂的醫療開支，因此方俊一直是以自身的財力支持他的護理開銷。