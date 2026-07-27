27歲TVB小鮮肉陳戩浩9號風球無阻過大禮　金鈪名錶落足本娶老婆

現年27歲的無綫藝員陳戩浩（Darryl），憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「氹仔」一角為人熟識。去年他向曾參加ViuTV《全民造星3》的女友梁詠祈（Winky）求婚成功，昨日（26日）適逢颱風紅霞襲港，在9號風球懸掛的惡劣天氣下，一對準新人依然風雨無阻，照常舉辦過大禮儀式，場面熱鬧又墟冚。

陳戩浩擁有濃密眉毛和黑實膚色，曾被封「小劉青雲」。（資料圖片/陳順禎 攝）

陳戩浩去年求婚成功。（IG@zin_ho）

陳戩浩跪地求婚。（IG@zin_ho）

型男索女。（IG@zin_ho）

抬巨型燒豬大堆頭過大禮 金鈪名錶閃爆全場

為了迎接人生大事，準新娘梁詠祈早於前一日已將屋企布置妥當，貼滿各式「囍」字貼紙充滿喜慶氣氛。昨日陳戩浩與一班兄弟拿著大包小包，浩浩蕩蕩將過大禮套裝搬到準新娘家中。從兩人分享的合照可見，男方準備得相當充足且極具份量，除了必備的花膠、魚翅、海參等名貴海味，以及生果籃和唐餅外，正中間更擺放了一隻巨型大燒豬。最吸睛的莫過於閃爆全場的首飾陣，不但有一大四小對龍鳳鈪，更有勞力士名錶配紅寶石戒指禮盒，可謂誠意十足兼落足本。陳戩浩過完大禮後，亦收到未來外父外母回禮的大利是一封，一對準新人在禮物堆前大擺心心甫士留影，笑到見牙唔見眼。

9號風球無阻過大禮，心情緊張。（IG@l_winkyy）

準新娘冧爆指風都打唔甩 預告派紅色炸彈

順利完成儀式後，梁詠祈在社交平台開心分享多張相片，並冧爆寫道：「過大禮，禮成！成功落訂，9號風球都打唔甩啦！」她發文多謝未來老爺奶奶及自己父母的禮物，同時感激親朋好友、兄弟姊妹團以及攝影師的幫忙，甚至連隔籬鄰舍也落手幫忙招呼親友，足見她人緣極佳。最後她更興奮向親友預告：「完成咗過大禮，大家準備收紅色炸彈啦！」

陳戩浩過大禮，仲收未來外父大利是。（IG@l_winkyy）

一對準新人，親友們準備收「紅色炸彈」，恭喜！（IG@l_winkyy）

陳戩浩落足本娶老婆。（IG@l_winkyy）

海味、金器、名錶唔少得。（IG@l_winkyy）

好熱鬧！（IG@l_winkyy）

獲旦哥賜名劉青雲 演《愛回家》介入安凌CP惹關注

即將迎娶嬌妻的陳戩浩，其實是2017年第29期無綫電視藝員訓練班學員。他因為擁有濃密眉毛及黑實膚色，當年曾被導師鄭丹瑞（旦哥）改花名為「劉青雲」。畢業後他參演過《七公主》、《十八年後的終極告白》等多部劇集，當中最為人熟悉的，絕對是在《愛回家》中飾演澳門大學電影學會會長「氹仔」一角。劇中他與朱凌凌（吳偉豪飾）一拍即合，搞到金城安（周嘉洛飾）醋意大發，一度成為「安凌CP」之間的第三者，成功入屋兼引起觀眾關注。

鄭丹瑞都叫陳戩浩做「劉青雲」。（IG@zin_ho）

有不少網民覺得陳戩浩與劉青雲有少少相似。（視覺中國）

陳戩浩曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「氹仔」。（電視截圖）

陳戩浩是TVB新一代演員，曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「氹仔」。（電視截圖）

陳戩浩於2021年捲入一宗「衰十一」醜聞，其後澄清非涉案人。（IG@zin_ho）