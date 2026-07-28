中年好聲音4｜尹景順奪MVP獲激讚　吳亦偉疑遭水軍攻擊洗版式喪插

《中年好聲音4》日前一集進行「累積排名分」第二回合「原唱之夜」，10強選手將會各自配對10位歌手前輩，以合唱方式演唱前輩的經典金曲。當中兩位大熱歌手，分別來自台灣的吳亦偉，與來自馬來西亞的尹景順，在台上均有超水準發揮。然而，兩人的演唱在網上竟惹來兩極風評，前者疑遭大量「水軍」湧入官方社交平台留言洗版攻擊，連擔任評審的鍾鎮濤（B哥）亦無辜受牽連。

《中年好聲音4》十強日前在商場舉行見面會。（陳釗 攝）

尹景順與王馨平合唱《別問我是誰》挑戰原Key

在「原唱之夜」中，尹景順夥拍王馨平合唱《別問我是誰》。尹景順今次大膽挑戰原Key，憑藉熟練的歌唱技巧，最終勇奪94分高分，成功斬獲MVP。評審鍾鎮濤對其表現給出95分最高分，並極力讚賞道：「真係好聽嘛，我都揾唔到有咩Mistake。而且景順已經可以把所謂嘅技巧、混音唔理，就咁表達首歌出來，我覺得已經係好高嘅境界。」

尹景順與王馨平合唱《別問我是誰》。（節目截圖）

尹景順挑戰原Key。（節目截圖）

吳亦偉與湯寶如合唱《相思風雨中》 鍾鎮濤讚最好聽版本

至於另一位熱門選手吳亦偉，則與湯寶如深情演繹經典合唱歌《相思風雨中》。原本完全不懂廣東話的吳亦偉，今次表現令人眼前一亮，評審張佳添大讚其廣東話不但有大躍進，更能唱出廣東歌的味道。鍾鎮濤亦被其歌聲打動，驚嘆表示：「我有少少起雞皮，係我聽過咁多個版本，你唱得最好聽！」

吳亦偉與湯寶如深情演繹經典合唱歌《相思風雨中》。（節目截圖）

吳亦偉在廣東話方面下了不少苦工。（節目截圖）

網上「評價」兩極

有趣的是，兩人今次不只台上鬥歌藝，戰線更延至社交平台。TVB一如以往將兩人的演唱精華分享到官方社交平台，豈料留言區卻出現「兩極」現象。尹景順的演唱片段下方獲得一面倒的好評，大批網民紛紛留言力撐：「景順一開聲唱已不得了，聽出耳油👍有層次感，變化多，尤其唱假音和音，好聽到呢。多謝你！等待你開演唱會」、「係令到成首歌多咗好多層次‼️哩D層次全部都是他的聲音營造出來☝️起正！尹景順加油💪💪💪」、「完美演出，MVP實至名歸」；

奪得94分高分。（節目截圖）

尹景順成為最新一集的MVP。（節目截圖）

相反，外表無殺傷力的吳亦偉則遇到不同的現象，社交平台疑似遭「水軍」圍攻，大量留言充斥針對性字眼，洗版式喪插：「造馬」、「我兒子唱得比他好」、「明明唱得唔好聽都話好聽」、「D評審簡直不知所謂, 吳唱到一舊舊仲笑笑口都咁高分, 造馬仲離譜過fifa幫阿根廷, 真系你哋唔尷尬, 尷尬就只係觀眾, 辛苦晒。」、「90幾分不知所謂， 唱得差無層次，廣東話又差一隻一隻字讀出來，明顯造馬，佢d廣東話比之前2個鬼佬還要差」、「覺得他唱粵語勉強同咬字好辛苦，咁都話好」；甚至連鍾鎮濤都無辜「中槍」，指他以「最好聽嘅版本」來點評，簡直侮辱了張學友，群情洶湧。

吳亦偉最後攞到92分。（節目截圖）

鍾鎮濤讚吳亦偉都無辜「中槍」（節目截圖）

吳亦偉生於音樂世家

節目至今曾獲3次「MVP」的吳亦偉，一參賽已經成為風頭躉，皆因他出自音樂世家，父親是金曲獎得主吳廷宏，姐姐為知名歌手吳亦帆。吳亦偉早前接受《香港01》訪問時，曾透露家人都會在台灣透過網絡重溫他的片段並給予意見，「爸爸會鼓勵表現還不錯，姐姐就會比較嚴格，以「警告」方式推動他進步。

吳亦偉生於音樂世家，父親為金曲獎得主原住民樂團「北原山貓」成員吳廷宏，姐姐是台灣歌手吳亦帆。（吳亦偉IG）

被問到會否希望在音樂上創下一番成績證明給家人看，吳亦偉直言當然想，幸自己與父親、姐姐的曲風截然不同，「我跟爸爸跟姐姐，我們三個人是不同曲風的，所以不會有特別的比較這樣子。（決賽他們來嗎？）當然，如果真的是決賽最後一場，我一定會請他們來！在大舞台我就會更享受，更想要更好的去詮釋每首歌。」

吳亦偉自爆練習廣東歌時極受挫。（陳釗 攝）

目標衝擊三甲

問到被視為大熱有沒有壓力？吳亦偉笑指自己其實並不會在舞台上感到過度緊張，壓力來源就是廣東話。但他很珍惜這次舞台，所以會盡全力。吳亦偉更大方承認，自己確實希望能衝擊前三甲：「我當然希望可以拿到前三名、三甲位置。畢竟我都由台灣飛來一年，如果拿到前三名，對支持我的家人和粉絲都算是一個很好的交代。」而為了是次比賽，吳亦偉也是由零開始努力學習廣東話，雖然期間感到過挫敗與氣餒，甚至覺得自己似「像嬰兒學走路」，但依然落盡苦工。

網民封「大馬周深」、「男版王菲」 尹景順笑稱不敢當

而參加過《華人星光大道2》的尹景順，則曾在馬來西亞擔任駐場歌手，每晚要唱二十多首歌，即使參賽初期，他也頻香港、大馬兩邊飛，為生計繼續做駐場歌手。對於有網民封他為「大馬周深」，甚至稱他為「男版王菲」。尹景順謙虛地表示不敢與兩位神級歌手相比。他大讚周深唱功厲害，自己完全不敢相提並論；至於「男版王菲」的稱號，他則透露王菲是他自己非常崇拜的歌手，自覺在演唱時有少許對方的感覺，但火候當然遠遠未夠，依然需要更多的練習與學習。

尹景順曾參加《華人星光大道2》，今次再挑戰《中年好聲音4》，被視為大熱之一。（IG截圖）

拒認冠軍大熱

尹景順被外界視為奪冠大熱之一，問到是否有信心登上冠軍寶座，他坦言有當然開心，但不敢抱太大野心，皆因他認為能夠走到十強這一步，其實已經「贏咗好多」，贏得了粉絲的支持，也贏得了公眾的關注。對他而言，比起爭奪頭銜，唱好接下來的每一首歌才最重要。

網民封「大馬周深」、「男版王菲」，尹景順笑稱不敢當。（陳釗 攝）

曾遭狠批唱歌似「人妖聲」 笑認自己M底

參加得真人騷，難免會招來酸民的攻擊。不過，尹景順透露，自己平時非常喜歡翻看網絡上的留言，尤其是酸民和黑粉的惡評。他直言聽別人罵自己、挑剔自己唱得難聽，他不但不會生氣，反而會越看越想笑，大讚網民「好有創意」：「我好鍾意睇網民嘅評論，特別係好鍾意聽人哋鬧我！我睇吓睇吓人哋講我唔好嘅嘢呢，我慢慢會笑㗎，因為我覺得佢哋幾有創意，又講得幾啱。可能我個人嘅性格真係M底，身邊朋友都咁講過。我會覺得大家都唔鍾意我，咁如果突然間有人鍾意你，你就會好開心嘛！」他更自爆私下很喜歡親自去回覆黑粉的留言，例如曾有網民批評他唱歌有「人妖聲」，他非但沒有動怒，反而幽默地回覆對方：「多謝你聽到我嘅人妖聲」，可見其情商極高。