陳慧琳吊帶背心露纖腰極吸睛　網民大讚高級臉：完全係next level

現年53歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly）雖然年過半百，兼且已經是兩個小朋友的媽咪，但顏值身材依然在線，整個人的狀態就好像吃了防腐劑一樣，令人羨慕。近年Kelly活躍於社交平台，不時分享工作及生活點滴與粉絲互動。日前Kelly在IG分享了多張穿上彩色小背心的靚相，更露出小蠻腰，散發著少女感，令大批網民感難以置信。

陳慧琳雖然年過半百，兼且已經是兩個小朋友的媽咪，但顏值身材依然在線。（IG/@kellychenwailam）

Kelly獲封圈中凍齡女神天花板。（IG/@kellychenwailam）

陳慧琳吊帶小背心勁青春

日前陳慧琳在IG分享了多張靚相，相中戴上太陽眼鏡的Kelly穿上彩色吊帶小背心，下身襯托白色悠閒長褲，星味十足。Kelly全身零贅肉，輕輕露出小蠻腰，身材Fit爆，完全不似年過半百，凍齡狀態隨即引起網民熱議。

Kelly穿上彩色吊帶小背心，露出緊緻纖腰。（IG/@kellychenwailam）

少女感十足！（IG/@kellychenwailam）

Kelly獲封不老的傳說。（IG/@kellychenwailam）

Kelly獲封不老的傳說

大批網民看到Kelly的最新照片後，都忍不住大讚：「KELLY就真係後生啦 又冇醫美痕跡」、「佢都係網紅影法，但人高貴真係唔同，D相完全next level 😲」、「港版Shakira 無老過 crazy」、「身型好fit🥵」、「佢真係不老的傳說😄」、「點能夠相信佢有個仔讀大學？？！」、「Kelly真係好得意 完全冇歲月痕跡」。

網民表示不能相信Kelly有個仔已經17歲。（IG/@kellychenwailam）