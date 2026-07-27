寫不得你｜王菀之期待梁祖堯包伙食　谷祖琳角色陪自己經歷49+1

舞台劇《寫不得你》，由梁祖堯自編自導，聯同王菀之、谷祖琳及盧鎮業（小野）合演，將於10月公演，今日（27/7）舉行記招。故事講導演阿祖（梁祖堯）與編劇太太阿之（王菀之），曾以自身愛情拍出經典浪漫電影。多年後，二人為求生存轉拍網絡微短劇，卻意外捲入一場現實與創作交錯的婚姻危機。

今次是盧鎮業首度參與舞台劇，稱見到這個陣容已經一口答應，更為此調動工作。「自己未做過舞台劇，感覺好似第一次拍電影咁，有少少緊張。」問到是否看畢劇本而受感動？有份負責劇本創作的阿祖，坦言：「未寫晒！」王菀之笑言：「有個『晒』字都好。」梁祖堯：「我係就住小野個人去寫，如果佢演唔到我就企喺度。」

舞台劇《寫不得你》，由梁祖堯自編自導，聯同王菀之、谷祖琳及盧鎮業（小野）合演。（許育民 攝）

盧鎮業首度參與舞台劇，稱感覺好似第一次拍電影咁，有少少緊張。（許育民 攝）

谷祖琳繼廿年前演出《一期一會》後，再演舞台劇，亦因為角色某些特質與自身經歷相近，覺得正合時機。「自己都40幾歲，要經歷一啲嘢，人哋話29到30會有好大轉變，我完全冇，呢刻反而有，可能人生經歷多咗複雜咗，又結埋婚生咗小朋友，所以一聽個角色就覺得中晒，你搵啱人。」

今次是王菀之第6次跟梁祖堯合作，自己都期待會有甚麼改變。「我哋合作咗6次，識咗廿幾年，唔知大家成長後再同台會點？自己對演員嘅睇法唔同咗，呢個感受放入人生回憶又會點呢，好多期待。」不過更叫Ivana期待是跟阿祖合作會包伙食，仲已諗定想食乜。

谷祖琳繼廿年前演出《一期一會》後，再演舞台劇，亦因為角色某些特質與自身經歷相近，覺得正合時機。（許育民 攝）

谷祖琳繼廿年前演出《一期一會》後，再演舞台劇，亦因為角色某些特質與自身經歷相近，覺得正合時機。（許育民 攝）