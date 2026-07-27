功夫女足｜「大軍」程東突襲路演相認　周星馳真性情反應引熱議

周星馳自編自導新作《功夫女足》，現時正在內地多個城市宣傳，每一站都帶給影迷驚喜。而日前，周星馳率領迪麗熱巴等演員及電影團隊現身佛山路演場，期間，曾在多部星爺經典電影中飾演單眼佬「大軍」的程東，竟然毫無預告地現身觀眾席，兩人相隔30年再度同框，隨即勾起大家集體回憶。

周星馳最近忙於率領電影《功夫女足》團隊在內地多個城市進行路演。（微博圖片）

周星馳與女主角迪麗熱巴現身電影佛山路演。（小紅書截圖）

相隔30年再度同框

從網民分享片段所見，當天路演現場氣氛相當熱烈。正當台上主持與周星馳及演員們進行互動交流時，台下出現一把熟悉的聲音在呼叫：「星爺！星爺！」周星馳見到對方後，即揮手表示：「喂、喂、喂！」全場目光瞬間轉移至觀眾席。

周星馳發現「大軍」。（小紅書截圖）

周星馳見到大軍即揮手打招呼。（小紅書截圖）

原來，身穿白色上衣、戴著黑色Cap帽的「大軍」程東正坐在觀眾席當中。見到老搭檔周星馳親切打招呼，程東露出燦爛笑容回應：「好耐無見啊！」周星馳見狀，即第一時間問對方：「好無睇啊？」程東大讚：「好睇！」還引用《賭俠》的情節笑言：「我專登穿梭返嚟睇你部戲㗎！30年無見了喂，兄弟！」

觀眾的目光隨即轉移至觀眾席。（小紅書截圖）

周星馳問大軍覺得電影好唔好睇？（小紅書截圖）

原來二人已經30年無見。（小紅書截圖）

周星馳即場反應引熱議

兩人這次30年後再度同框，頓時勾起網民的集體回憶。不少網民大讚感動，不過當中也有人質疑：「星爺都唔記得大軍叫咩名。係咁喂喂喂......」；但許多網民則不認同：「正常，有時見很久不見的朋友的時候，有時腦袋也轉不過彎，就喂喂喂住先」、「見到老熟人都這樣的！」、「廣東人打招呼一直這樣啊」；直言：「不可能不記得名字，合作太多了」。認為這正是老朋友之間最自然的互動，大讚星爺真性情。

周星馳感謝舊拍檔的支持。（小紅書截圖）

大軍引用《賭俠》的情節笑言：「我專登穿梭返嚟睇你部戲㗎！30年冇見過啦兄弟！」（小紅書截圖）

程東扎根廣州

現年65歲的程東，憑在周星馳電影系列擔任「御用反派」為人熟悉，尤其在電影《賭俠》中飾演單眼佬「大軍」一角更成為其代表角色之一。不過自1994年參演電影《九品芝麻官》來福後，程東已經不再出現於星爺的電影裡，他透露是因為自己出名以後，片酬增加了，周星馳覺得太貴，「所以不用了」。早年轉戰內地發展的程東，現已經在廣州扎根，還在2011年同細自己19歲的女友劉亞娟結婚，婚後育有兩個寶貝女，擁有一個幸福家庭，近年，程東在內地密密接下不少電影及商演，還進駐社交平台，不時分享工作及生活點滴。

大軍有令人出現幻象的技能，其角色深入民心。（電影截圖）

大軍已定居廣州，有工作才會返香港。（梁碧玲攝）