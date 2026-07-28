武俠巨星被捕獲一頭銀髮腰板筆直型到爆　曾停工陪愛妻渡抗癌歲月

「再鋒利嘅刀都會有生鏽嘅一日」，這是姜大衛（John哥）的經典廣告對白，不過現實中的他，由4歲做童星入行至今逾70年，無論「戲質」、外型同樣都是寶刀未老。近日，有網民分享去瑜伽班途中，竟然意外野生捕獲這位武俠片巨星，令她大呼好運。

《十三太保》是John哥代表作之一。（IG@johngor2022）

John哥於1970年更憑電影《報仇》奪得《第16屆亞洲影展》最佳男主角，成為香港首位「亞太影帝」，當時他年僅23歲。（受訪者提供）

姜大衛狀態大勇腰骨筆直 網民讚親切友善

博主透露，她當日走在半路，忽然見到一個熟口熟面的人。她當時心裡猶豫：「係咪佢呀？」經過一番內心掙扎，最終決定「膽粗粗」上前詢問可否合照。令她意想不到的是，這位在武俠片年代紅透半邊天的「亞太影帝」完全沒有大牌架子，一口答應：「當然可以啦！」讓她受寵若驚。

John哥即使快將80歲，但風采依然。（官方提供圖片）

姜大衛永不言休。(陳順禎 攝)

姜大衛日前出席TVB金牌監製劉家豪70大壽。（TVB截圖）

現年79歲的姜大衛，當日身穿藍色運動套裝，留著一把濃密銀髮，不僅精神爽利，笑容滿面，更重要的是腰骨筆直，合照時單手插袋，顯得英氣十足且非常有活力。博主在貼文中大讚姜大衛：「佢真人狀態超好，完全睇唔出年紀！」不少網民見狀亦對這位「大俠」的狀態讚嘆不已：「好鋒利嘅刀」。此外，更有其他網民分享曾在澳門及香港偶遇過姜大衛，當時其太太李琳琳亦在場，兩人同樣大方與粉絲合照，大讚：「他們人真的很低調親和。」

姜大衛日前被網民野生捕獲，狀態極佳。（小紅書圖片）

網民分享與姜大衛見面過程。（小紅書圖片）

4歲童星入行 23歲當上「亞太影帝」

姜大衛拍過無數電影、電視劇，早前他接受《香港01》專訪時，講述4歲就做童星入行，19歲的時候由哥哥秦沛引薦加入邵氏做龍虎武師，其後得到了大導演張徹的賞識，讓他在《遊俠兒》中當上主角。於1970年更憑電影《報仇》奪得《第16屆亞洲影展》最佳男主角，成為香港首位「亞太影帝」，而姜大衛當時年僅23歲。他與狄龍更被封為「邵氏雙俠」，紅遍東南亞。

John哥和狄龍當年都是張徹導演的愛徒。（IG@johngor2022）

John哥與狄龍更被封為「邵氏雙俠」，紅遍東南亞。（影片截圖）

曾介意做配角 對行業的熱情要堅持

從昔日威風凜凜的男主角，到近年轉為飾演配角，但姜大衛戲味不減，無論是《釀魂》裡面的殺人狂慈父、《白日之下》裡面面懵心精的院友「通伯」，《臨時劫案》裡面的縮骨「軍火商」，還是電視劇裡的小人物角色，姜大衛通通都手到拿來。對於由主角轉為配角，姜大衛直言初初都會介意，但看回前人的經驗，明白這是必經之路，「好多以前男、女主角，去到一定年紀，除非佢唔做呢行，繼續做嘅話一定係往後退，我哋能夠保持嘅呢，就係平穩，呢個角色重要、做得到，交到戲、觀眾接受就OK。」

John哥在電影《白日之下》中以超班演技演活面懵心精的院友「通伯」，首獲《香港電影金像獎》提名角逐「最佳男配角」。（《白日之下》劇照）

John非常欣賞張振朗和周嘉洛兩位後輩，大讚二人身上很有「靈」氣。（IG@johngor2022）

與太太李琳琳奉女成婚

除了好戲外，姜大衛也是圈中模範好老公，他於1974年與太太李琳琳奉女成婚，當年在事業如日中天時候選擇結婚，姜大衛一點都不怕影響事業，「我理得咁多啫，結婚咪結婚，嗰時我太太已經有咗BB。（奉子成婚在那個年代會否特別避忌？）我諗有，但我唔care，我嗰時係反叛嘅人，別人說唔可以乜呀，我話點解唔可以呀！即係想做就做囉，老闆都阻唔到。（可能一結婚便一無所有？）嗰時唔知㗎，同埋有咗BB仲唔結！」

John哥稱當年是在石天婚禮中對太太一見鍾情，兩人慢慢發展成情侶，拍拖半年便同居，問對方有何吸引之處？他直言：「覺得佢靚囉，啱我囉！待人接物各方面佢都好叻。」（受訪者提供）

陪太太走過生死邊緣戀足半世紀

兩人相愛逾半世紀，夫妻至今依然恩愛如昔，姜大衛冧爆說：「我哋而家兩個人，唔可以缺少和冇咗對方，點解我唔知，一定唔可以冇咗對方。我哋唔可以話只係愛情、唔係激情，總之我哋兩個人係唔可以分開。」

非常登對。（受訪者提供）

至於兩公婆經歷最大的難關，莫過於是太太在2011年確診患上大腸癌，癌細胞曠散到淋巴，當時姜大衛全面停工悉心照料，直至康復後才繼續幕前工作。姜大衛坦言當刻心情晴天霹靂，雖然現時好過來，但他依然時常擔心著太太，只要現時對方有少少不舒服，他都會非常擔心。

John與李琳琳在「520」簽紙結婚。（IG@johngor2022）

回想太太患癌期間，強如大俠也無能為力，「當時只可以擔心，我哋又唔識做乜嘢，好彩醫生幫佢割咗腫瘤。但辛苦在去化療，化療係好辛苦，每次化療完喺醫院出嚟，唔食得、唔瞓得，係好攰，但啱啱精神返又要去了，成10次定12次，好彩佢都捱過咗。」

兩人結婚半世紀，依然恩愛如昔。（IG@johngor2022）

姜大衛直言見到太太做化療那段時間心裏面很赤，能做的只有陪伴，所以當太太完成化療後，他便放下工作一年多近兩年時間，全程陪伴對方踏上康復之路，兩人每日在屋企樓下圍圈散步，「佢行10個，我就好似行20個，因為做過呢啲手術係會唔夠氣，所以佢慢慢行，我就快行。」

John自言自己並非傳統「仔命」，3個小朋友都是順其自然發生。（IG@johnjrchiang）

經歷生死邊緣，又去到這個年紀，姜大衛直言與太太都明白，誰「走先」都好，始終都會「走」，所以他們不會怕，最緊要活在當下，「最重要嘅係，我哋而家唔可以冇咗對方，但萬一冇咗對方，你都要生存落去，呢樣我哋已經好清楚。」