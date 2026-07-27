東野圭吾離世｜《談情說案》曾被批抄襲《神探伽利略》登日本新聞

日本著名推理作家東野圭吾今日（27日）傳出因大腸癌離世，享年68歲，其家人為他舉行私人葬禮。數到港人熟悉的作品，一定不少得被改編成劇集的《神探伽利略》，而提到《神探伽利略》，不少觀眾亦會聯想到當年由林峯及楊怡主演的TVB劇集《談情說案》，該劇在播出期間曾捲入極大爭議，被外界質疑及批評涉嫌抄襲日劇。

《神探伽利略》原作者東野圭吾。（NHK 截圖）

當年由林峯及楊怡主演的TVB劇集《談情說案》，播出期間曾捲入極大爭議，被外界質疑及批評涉嫌抄襲日劇。（劇照）

日劇《神探伽利略》人氣爆燈

日劇《神探伽利略》當年播出時收視與人氣皆爆燈，劇集之所以成功，全因原著作者東野圭吾講推理故事功力道行高，加上型佬福山雅治演活男主角「湯川學」，又將日本人最愛又擅長的偵探劇種，靈活混合深入淺出的物理學知識。

福山雅治在《神探伽利略》系列中的英姿（劇照）

林峯在劇中造型與日劇《神探伽俐略》裡面的福山雅治十分相似。（劇集截圖）

《談情說案》被揶揄港版《神探伽利略》

然而，當TVB推出由林峯與楊怡主演的《談情說案》時，卻隨即惹來抄襲疑雲。皆因觀眾發現，《談情說案》同樣以物理學協助破案，及用天才教授的人設。更「神似」的是，劇中不論是人物設定、場景、劇情以至林峯的衣著造型，都與日劇《神探伽俐略》十分相似。當時不少人直指劇集抄襲，甚至揶揄該劇為「港版伽利略」《談情說案》。事件當時引起極大迴響，更加登上日本雅虎新聞。而監製劉家豪雖然承認該劇的確有參考《神探伽利略》在內的外國推理及破案的劇集，但否認抄襲。

監製劉家豪承認《談情說案》的確有參考《神探伽俐略》在內的外國推理及破案的劇集，但否認抄襲。

林峯憑「Professor King」奪「最受歡迎電視男角色」

雖被指抄襲日本劇集，但《談情說案》收視卻取得不俗成績，居於當時全年第三名，最高收視更曾高達42點；而林峯更憑劇中飾演「Professor King」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2010》「最受歡迎電視男角色」，其主唱的主題曲《直到你不找我》亦隨之大受歡迎，成為當年的熱播歌曲。