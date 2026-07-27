一蚊Joe游莨維工作態度遭公審　賴彥妤爆對方為人：唔好咁多廢話

「一蚊Joe」游莨維近日因工作態度問題引發熱議，有指其工作時沒禮貌，甚至不準備 Cue Card，隨即遭到不少網民及業界公審。今日（27/7）曾與游莨維多次合作的賴彥妤出席活動時接受《香港01》訪問，主動提及對這位昔日夥伴的看法，大爆對方真實為人與工作態度。



入行初期獲師兄照顧 讚性格爽快直率

賴彥妤透露，自己剛入行時便加入娛樂組，與游莨維時有接觸，對方算是自己的師兄。談及游莨維的工作態度，她表示對方性格向來直率爽朗：「我都有留意到呢新聞，因為剛剛入行嗰陣時，佢係我師兄嚟㗎嘛。我好鍾意捉住啲師兄師姐前輩問問題，佢都係比較爽快直率嘅性格，一語中的咁答中我嘅問題。加埋佢係《東張》其中一位男主持，呢種性格反而幫到手，去追擊追訪受訪者會更加有幫助。喺佢身上我都學到嘢，知道要一語中的，唔好咁多廢話。」

賴彥妤大爆一蚊Joe游莨維真實為人。（吳子生攝）

讚私下暖心無架子

對於外界指游莨維在開工前「掛住玩手機」、準備不足等指控，賴彥妤指大家開工前都會用手機睇稿：「有時喺文件、紙本，有時喺手機。大家其實都好勤力咁睇緊啲稿，唔係喺度玩電話。以前同佢合作做 MC 或者請教佢嗰陣，我都冇聽過佢用外界所講嗰種語氣。一開始見到佢大隻，以為會比較有威嚴、行過去有少少壓力，但傾完偈就發覺呢個師兄好 nice，好鍾意笑。」

賴彥妤今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

面對公審力挺：每個人方法不同

被問到游莨維工作時會否要求過高或講話太簡短，賴彥妤認為司儀工作節奏緊湊，溝通自然較為直接：「要求就係做好嗰件事囉！司儀嘅工作比較急促，要醒目，所以可能好急促咁話『呢度呢度要去做啲咩』，一句講完就去下一個 ，我真係冇感覺到佢冇禮貌，反而覺得佢好似大哥哥咁。」

至於面對近日的公審風波，賴彥妤則抱持包容態度，表示每個人處理工作的方式不同，但也會將外界意見視為改進的動力：「未接觸過或者未合作過嘅人，可能會由唔同角度去詮釋一個artist。我自己覺得，為咗做好件事，用自己或者對方嘅方法去做好就得，真係未必要顧及晒所有唔同角度嘅聲音。當然，唔同嘅意見都好緊要，我都會睇晒大家嘅意見去改進自己。」