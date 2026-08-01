林漪娸被強行伸脷後再大讚戴志偉Gentleman：大家有共識知道咩事

資深藝人林漪娸早前接受電台節目訪問時，大爆當年拍攝無綫劇集時的陳年往事。她指控當年與戴志偉拍攝一場接吻戲時，對方竟無故「加料」伸脷突襲，直言當時感覺被對方「蝦𡃁妹」。事件隨即引發熱議，戴志偉其後亦曾在訪問中大聲疾呼喊冤，指接吻過程僅得數秒，強烈否認指控。日前林漪娸現身觀塘出席劇集宣傳活動，被問到講完該番言論後，戴志偉有沒有私下聯絡或找她「算帳」時，她接受《香港01》親自交代了對方的最新反應與狀況。



表明純粹開玩笑 澄清非有意攻擊

林漪娸透露自上次電台訪問公開後，至今仍未有機會與戴志偉面會。她笑言：「天氣太熱喇，所以都冇打波，大家都未見過面。」她表示自己心態坦蕩，認為雙方早有默契：「冇喎！我一直都未見到佢呀，因為天氣太熱喇，所以都冇打波。但我覺得冇嘢嘅，大家有共識知道咩事。」

林漪娸今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

對於有傳聞指戴志偉得知事件後表現得相當不滿、甚至「嬲爆爆」，林漪娸則表示自己並不清楚對方的真實情緒：「我又唔知喎，因為我又未見過佢。其實個訪問出咗之後，嗰陣時未發到咁大Noise，我有發個音訊畀佢㗎！我話：『唔好意思啊，我喺個節目度大家喺度聽歌，傾偈口快快，爆咗你單嘢出來！你聽下啦，你聽咗就知純粹係講笑，唔係話要攻擊佢或者話佢個人唔好。』」

大讚對方Gentleman 打算請飲解誤會

林漪娸強調，當年這段小插曲並未有對她造成心理陰影，自己亦早已放鬆心態。她坦言當時只是順著話題提到初戀與舊事，一時口快分享出來，並非要記恨多年：「大家都係一班好熟嘅朋友，聽歌傾偈有時會口快快講咗。其實每個人出發點唔同，我係唔應該口快快講咗出來，會影響到佢，佢唔舒服我都理解。但我同佢係同一個藝員高爾夫球會，佢本身個人真係好Gentleman㗎！有時打波佢本來唔打算駕車，但知道要接埋我同其他朋友，佢會特登駕車接送。」

林漪娸大讚戴志偉真實為人好有風度。（吳子生攝）

被問到對方收到訊息後有何回覆，林漪娸笑言戴志偉當時可能根本冇睇：「佢有回覆嘅，但可能佢回嗰陣時都未聽！下次如果喺高爾夫球會見到佢，我請佢飲嘢啦！咁大個人，大家知道咗就 OK 啦。」