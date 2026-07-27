江希文三代同堂為凍齡媽媽慶生　13歲愛女罕曝光才俊男友亦現身

江欣燕與江希文（Liz，前名江欣慈）兩姊妹在感情路上同樣經歷過離婚的低谷，但無損兩人對家庭的重視，姊妹倆感情一直非常要好，經常舉辦家庭聚會維繫親情。適逢江媽媽生日，昨日（26日）江希文在IG Story分享了一家三代同堂為母親慶祝生日的溫馨合照。相中可見，穿上淡粉色外套的江媽媽氣質優雅貴氣，完美示範何謂「凍齡母親」。

江希文近年轉型做KOL。（IG@liz_ketolife）

50+ 身材依然Keep得好好。（IG@liz_ketolife）

江希文的母親身穿白色喱士外套，打扮時尚高貴氣質非凡。（IG@liz_ketolife）

13歲餅印女遺傳高顏值 新歡男友融入家中齊賀壽

在這張溫馨合照中，江希文與前夫所生的13歲女兒亦激罕出鏡。生得亭亭玉立的她雖然戴著圓框大眼鏡，但五官精緻、眼大鼻高，與媽咪猶如「餅印」一樣，盡得優良基因真傳，難怪被網民大讚江家三代都是高顏值美女。江希文亦貼出與媽媽在蛋糕前的溫馨合照，留言寫道：「Happy birthday mom🎂😘」及「Love you❤️😘」，盡顯孝心。此外，江希文的現任男友Herbert（陳維明）亦有同枱慶祝，足見他已完全融入江家，關係非常融洽。

為凍齡媽媽慶生。（IG@liz_ketolife）

三代同堂，江希文男友亦有現身。（IG@liz_ketolife）

江希文母兼父職迎愛情第二春

早年江希文以歌手身分出道兼參演過電影《食神》，家族猛人輩出，堂姐夫更是影帝梁家輝。不過她的感情路曾歷波折，最轟動是2015年與資深大律師胡漢清分手並因撫養權鬧上法庭。此後江希文母兼父職獨力撫養愛女，並轉型為健康美容KOL，經常分享保養心得。如今她不但保養得宜，更迎來愛情第二春，與曾是時裝品牌「2%」創辦人、現從事財富管理的新歡男友感情穩定，一家人生活美滿。

女兒胡永悅對鏡頭做俏皮動作。（IG@liz_ketolife）

女兒胡永悅與媽咪如同「餅印」。（IG@liz_ketolife）

江希文與從事保險業的男友Herbert（陳維明）十分甜蜜。（IG@liz_ketolife）

為男友慶生。（IG@liz_ketolife）

融入家中。（IG@liz_ketolife）

江希文憑著擔任黎明《夏日傾情》MV女主角而走紅。（MV截圖）