梁材遠離世｜黃智賢感恩拍《真命天師》成伯樂　感激提攜之恩

前無綫資深監製梁材遠日前傳出離世消息，消息震驚電視圈。曾經與材導合作無間的男藝人黃智賢，今日（27/7）出席新劇宣傳活動時，接受《香港01》訪時提起這位昔日恩師，不禁流露出深切的懷念與不捨。



前無綫資深監製梁材遠日前傳出離世消息。（資料圖片）

首部劇即獲提攜 感念恩師心胸廣闊

黃智賢透露，自己與梁材遠合作過無數次，早在剛入行、接拍第一部劇集《真命天師》時，對方已經是該劇的監製。他坦言當時自己仍是新人，全靠材導不吝給予指導與機會：「我第一套劇《真命天師》開始，嗰時佢已經係監製，已經係主任級。變相佢會睇住我哋啲戲，嗰時我係一個小朋友，啱啱入行冇耐，都好多嘅提點。所以我哋好尊重大家叫嘅『材叔』，昨日收到消息都覺得心裏面『刺刺痛』，好痛惜一個咁好嘅前輩離開咗我哋。」

指材叔風格輕鬆 從不罵人鼓勵新人放鬆

提到梁材遠選角及帶新人的風格，黃智賢大讚對方是懂得賞識人才的伯樂，在新人成長的道路上給予了極大的幫助與發揮空間。他回憶道，他的工作態度十分豁達，極少給予演員壓力，反而經常開解大家：「佢個人好豁達，又唔係咁嚴肅，比較輕鬆。材叔好睇得開，反而會話：『輕鬆啲做！輕鬆啲做！』佢唔會畀壓力你，最緊要做到邊幾個重點就夠，其他嗰啲反而輕鬆啲。因為新人可能會比較繃緊或者唔夠放鬆，佢反而會叫我哋輕鬆啲。」

黃智賢今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

被問到材導會否因演出不佳而罵人時，黃智賢十分確定地表示：「喺我印象中佢未罵過人。」

退休後未再見面 相隔數載成遺撼

黃智賢坦言，自從梁材遠退休離開公司後，兩人已有約四、五年未有見面。如今恩師離世，雖然深感遺憾，但他表示會永遠銘記材導對自己的教誨與提攜之恩。