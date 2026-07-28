非份之罪｜阮浩棕經歷「冰河期」學懂珍惜 明白有戲演已很難得

阮浩棕最近在劇集《非份之罪》的「恐怖情人」單元中，飾演花弗室內設計師游有方Davis，角色周旋於多位女性之間，更不乏大膽親密戲份，令他直言是入行以來一大挑戰。阮浩棕接受專訪時，更剖白在娛樂圈「冰河期」下，因「冇戲做」而感到「depress」甚至「癲」的演員心路歷程，坦言「戲癮」發作比收入少更令人難受。

阮浩棕今次在《非份之罪》單元（恐怖情人)飾演花弗室內設計師。（林通賢攝影)

恩師王心慰榮休之作

阮浩棕在《非份之罪》中飾演的Davis，是一個「人生入面唔缺女性」的角色，身邊總有不同女角圍繞。他笑言這與現實中的自己大相逕庭：「我唔知呀，可能男校出身啦，所以其實唔會係咁，身邊兄弟多。」他坦言要揣摩「花弗」二字，對他而言亦是個挑戰。然而，今次演出對他意義重大，因為《非份之罪》是監製王心慰（Amy姐）的榮休之作，而阮浩棕更是擔正最後五集，他感觸地說：「今次《非份之罪》對我嚟講都係一個好大嘅里程碑。亦都係可以話係一個章節嘅finale，因為係我同Amy姐喺呢個合作關係嘅一個結尾嚟嘅。」

阮浩棕自言在劇中「艷福無邊」故事圍繞他與三位美女。（《非凡之罪》劇照)

阮浩棕視王心慰為其「伯樂」及「恩師」，直言「冇佢嘅話冇呢一刻嘅阮浩棕」。他透露，Amy姐早在《巨輪II》時期已留意到他，當時他飾演盤問高天鷲（吳岱融飾)的檢控官。雖然之後他曾離巢北上發展，但Amy姐仍透過其父親（阮惠源）引薦，邀請他回巢拍攝《我家無難事》，並逐步給予他更吃重的角色，從《隱門》、《異空感應》到今次的《非份之罪》，足見Amy姐對他的信任與栽培。

激咀三女兼母子「床戲」

談到《非份之罪》中最「震撼」的場景，阮浩棕預告今次感情戲份將會是重頭戲。他笑言：「今次我相信網絡上面都會鬧我居多，公敵啦、有咁多錫戲。」劇中他與多位女演員有親密接觸，包括前妻阿Moon（劉佩玥）、現任女友Sylvia（余思霆），以及阿Moon的閨密何沛珈。他透露，單是劇照已可見至少四個不同的親吻場口，而更多未曝光的親密畫面，相信將會令觀眾大跌眼鏡。

最令人意想不到的是，阮浩棕與飾演其母親的珊姐（黎燕珊）亦有「非一般」的母子關係。他隱晦地表示：「我哋又喺床上面一齊演戲囉，我只可以咁樣講。」他解釋，珊姐的角色對兒子有著「戀子情結」，甚至會在兒子不在家時，到其房間感受他的存在。這種超越傳統的母子情，無疑將成為劇集一大看點。

面對大量親密戲份，阮浩棕坦言與余思霆合作時需要更多溝通，因為對方雖然給人跳脫感覺，但在拍攝現場卻較為內斂。他強調，拍攝這類戲份最重要是「溝通好」，確保雙方都清楚尺度，不能「點到即止」或「過咗火」。他更指出，由於「始終食虧嘅都係女仔」，因此必須得到女方同意才能進行。他認為，對演員而言，親吻戲只是拍攝的一部分，並不會特別「enjoy」。

阮浩棕自言非常擔心少了演戲機會，坦言近年少了演出，心情有點低落。（林通賢攝影)

10分鐘崩潰哭戲考驗演技

除了感情戲，阮浩棕在《非份之罪》中亦面對不少演技挑戰。他透露，劇集尾段有一場長達10分鐘的哭戲，他與對手需要「直落」拍攝，並在不同機位及廣角鏡頭下不斷崩潰、嚎哭，情緒極度耗損。他形容：「嗰半個鐘係不斷咁崩潰、嚎哭，去互相咁申訴呀、崩潰呀嗰種情緒。所以我好記得拍最後嗰段戲係好辛苦。」

此外，劇中還有難忘的動作場口，其中一幕講述他「滾落山」。阮浩棕憶述，武術指導曾問他是否有興趣「試一個」，令他一度以為要親身上陣滾下長滿石塊的山坡。最終他只在安全範圍內「滾咗一小段」，但仍獲劉佩玥大讚「好勁」，並表示要向其他監製推薦他。阮浩棕表示，只要能力範圍內，他都樂意親自上陣，因為「觀眾睇落去又會真實一啲」。武術指導一句「呢啲畫面出嚟，獲得掌聲嘅係你」，更完全說服了他。

阮浩棕表示以往只想快點有得擔正，但這幾年經歷令他明白有戲演已很難得，是否擔正已不是最重要，最重要是有戲演。（林通賢攝影)

娛樂圈「冰河期」衝擊 阮浩棕：最難受係冇咗個釋放渠道

娛樂圈正值「冰河期」，阮浩棕坦承影響巨大。他透露，《非份之罪》是他最後一套擔正的劇集，自2024年《廉政行動》後，至今（2025年）已有一段時間沒有屬於自己的劇集拍攝。他直言：「最難受係冇咗個釋放嘅渠道。因為我自己真係一個好 pure 嘅演員。作為一個演員，最爽嘅地方係我可以借助演戲嘅時候去釋放好多嘅能量出嚟，但係我突然間冇咗個抒發嘅出口。」

他坦言，曾有兩個月時間感到「depress」，因為「好耐冇釋放過，好耐冇試過喺戲劇入面可以畀我投入一個唔係屬於阮浩棕嘅人生，然後去經歷一啲嘢，去釋放我嘅能量出嚟。好多嘅能量壓抑喺入面。」他甚至自嘲：「好變態㗎，真係我作為演員，我係會因為冇戲做而癲。」

為了應對這段空窗期，阮浩棕積極上演技課，觀看劇集和電影，幻想自己代入角色。他笑言自己「戲癮好勁」，「冇戲做我好……好唔得㗎我會。」他強調，對他而言，戲癮比收入更重要：「人哋通常話冇工開呢，就擔心收入少，你又話反而冇能量抒發喇。係呀，我係咁㗎。即係收入嘅話還好啦，但係對於我嚟講，最主要係過戲癮」

阮浩棕近年向司儀方面發展，在不少大型綜藝節目擔任司儀，但他自言最喜歡的都是拍劇演戲。（林通賢攝影)

經歷低潮更踏實 珍惜每個演出機會

入行一段時間並經歷娛樂圈低潮後，阮浩棕認為自己變得更加成熟。他回想以往受訪時，會明確表示希望「快啲有套擔正嘅劇集」，但現在的心態已轉變為「我唔想咁多喇，我就好想快啲有戲做」。他形容自己「更加冇咗一啲稜角，或者更加踏實一啲」，會「更加珍惜演出嘅機會」。他總結道，在影視寒冬下，反而更想「默默咁去演出」，做好每一個機會。