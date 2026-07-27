蔡嘉欣產後首亮相　大爆不餵人奶慘痛真相：身上生晒HPV病毒疣

蔡嘉欣（Kayan）產後正式復工，今日（27/7）現身電視台參與節目錄影。產後近兩個月的她狀態大勇、精神奕奕，但在接受《香港01》訪問時卻大方吐露產後面對的種種挑戰，不僅爆料自己產後出現嚴重的水腫情況，更透露在懷孕期間無法親自餵哺母乳的背後慘痛真相。



水腫嚴重視角變樣 坦言曾自信上載影片

談及產後的身體變化，蔡嘉欣笑言雙腳水腫情況嚴重，至今仍有不少鞋子穿不下。她更打趣地表示，早前看到自己拍攝的YouTube影片時，連自己都覺得面貌變化極大：「我自己睇返都覺得變咗樣啊！甚至有網民問我係咪整咗容，以為係第二個人。因為我以前眼底裝得落兩條芝士腸，產後腫到好似雞蛋咁，把聲又唔同咗，真係誇張！但我當時仲好有自信咁擺片上網，點知大家話醜樣到唔認得我。不過我都明白，因為開刀要吊鹽水，又輸咗好多血，循環變得很差，好多液體留在身體入面。」蔡嘉欣透露，經過一段時間喝中藥調理身體後，目前水腫情況已大為改善，正逐步恢復最佳狀態。

蔡嘉欣產後首亮相。（吳子生攝）

懷孕期驚現逾300粒疣 為護孩子安全放棄餵母乳

被問到有否為囝囝餵人奶，蔡嘉欣忍痛大爆未能餵人奶慘痛真相。她透露自己在懷孕5至6個月時，全身突然爆發出大量的HPV病毒疣，數量多達300多粒，令她大受打擊：「我懷孕前一粒都冇，但懷孕中期突然發現頸部全是一粒粒，再仔細睇，發現前面個身加埋居然有成300幾粒！可能係免疫力出現問題。因為呢啲疣係有傳染性嘅，我唔想影響到BB，所以最後決定唔餵母乳。」

她續指，現時正分批進行脫疣療程，並需要塗抹抗生素藥膏及服藥。為了防止病毒傳染給初生兒子，她日常與寶寶接觸時亦相當謹慎：「平時抱佢或者靠近佢，我都一定會隔住條毛巾，避免直接接觸到皮膚。連我老公都開始發現有少少，所以屋企洗衫都要用高溫去洗，毛巾都要分開使用。」

蔡嘉欣大爆懷孕期，身上長滿逾300粒 HPV病毒疣 ，令她大為吃驚。（吳子生攝）

家事親力親為 盼與丈夫溝通再追二胎

雖然照顧孩子與應付身體狀況相當繁重，但蔡嘉欣表示現時心情十分愉快，看著新生命成長，感覺像是重獲新生。談到家庭分工，她笑指自己是家中的「照顧者」，而老公則是「王子」：我平時做嘅嘢比老公多，好似餵夜奶、抱佢瞓覺都係我做。有次我叫老公幫手餵奶，佢居然問我：『我餵奶可以，但邊個負責遞個奶瓶畀我？』真係笑死我！不過佢都算係有心幫手嘅。」

被問及是否有意再添丁，蔡嘉欣坦言自己非常希望生兩個孩子，讓大仔有個伴，不過目前與老公尚未達成共識：「我想生多個呀！但老公目前仲未肯，可能佢覺得照顧小朋友壓力大。男士需要時間消化下，我打算觀察佢一年，再慢慢同佢傾，希望最後可以打動佢啦！」