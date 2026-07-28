獨家丨陳秀茹頸椎手術後左手半殘　逼復工做廚師：呢種痛生不如死

前藝人陳秀茹（Suki），命途可謂一波三折。她於2007年定居美國，憑著堅強意志捱過乳癌及皮膚癌的生死難關，其後轉行做廚師，卻不幸在2023年6月14日慘遇嚴重工傷。當時她在冷凍房被高處墮下的7磅批及5磅蛋糕直擊頭部，導致頸椎移位。原以為2024年10月底的頸椎融合手術能為她帶來曙光，怎料卻是噩夢的延續。不但手術後遺症極嚴重，她更遭公司聘請的獨立醫生「無情判決」，勒令雙手幾近喪失活動能力的她即時復工，令她崩潰悲呼投訴無門！

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陳秀茹移居美國後做廚師。（陳秀茹ig）

陳秀茹遇工傷意外，頸椎受挫。（受訪者提供）

頸上有一道長疤痕。（受訪者提供）

陳秀茹曾向《東張西望》求助，指自己遭受職場剝削及欺凌，雖然醫療費用有指可向僱用她護老院追討，但出院後到藥房購藥費用卻被通知不受保。（截圖）

手術未如理想 左手幾近殘廢

身在美國的陳秀茹接受《01娛樂》訪問，在最新曝光的影片中，陳秀茹身穿藍色裇衫，親身示範受傷後的現況。她無奈表示，頸椎（涉及C4、C5、C7及T1）手術後神經線仍受壓。影片中清晰可見，她的右手勉強只能舉高至約120度。天生是左撇子的陳秀茹，左手情況更為惡劣，僅能舉起約70度，甚至需要用右手強行「幫拖」借力，才能勉強達到120度，狀甚痛苦，而頸部扭動亦同時受到影響。

除了頸椎，她的上半脊椎T8、T9在手術後亦持續出現問題，同時更被四位醫生證實患上「五十肩」（肩周炎），肩膀出現鈣化、發炎甚至囊腫，未來極可能需要開三個窿進行肩膀手術。這條漫長的康復路，讓她連最基本的生活自理都成問題。

頸部仍見到明顯疤痕，右手只能舉高至約120度。（受訪者提供）

頸椎手術後有後遺，左手只能舉高至約70度。（受訪者提供）

用右手幫忙抬起左手，但仍未能高舉至垂直180度。（受訪者提供）

最新7月15日照嘅磁力共振，醫生發現陳秀茹頸椎C4和C7部位，有些微壓住C5。（受訪者提供）

獨立醫學報告：可每日工作八小時

身體已形同半殘，陳秀茹竟再遭受無情打擊。7月20日，她收到一份由公司聘請的獨立部門（IME）醫生發出的報告。該名醫生僅在4月16日為她進行了不足一小時的測試，要求她舉手、擰頭及行路，並沒有參考手術後相關醫療報告，便評斷其肩膀痛楚與頸部無關。報告更要求陳秀茹「現在可以立即返工」，每星期工作五天、每天八小時，並重返需要持續進行肢體勞動的廚房崗位。

面對一份需要持續用手、踎低甚至捧50磅重物的工作，陳秀茹的主診神經醫生於7月23日發信強烈反對，明言她目前的身體狀態絕對不適合復工。

頸上仍有明顯手術後疤痕，現在日常生活亦影響，未能自己洗頭，又唔能夠企得太耐。（受訪者提供）

手術後接近兩年，仍有唔少後遺症，陳秀茹自己搵嘅醫生建左肩位要再做手術。（受訪者提供）

絕望控訴：「呢種痛真係生不如死！」

陳秀茹在訪問中語帶哽咽，道出一名病者的卑微渴求：「我唔要求好返100%，只要求可以幫自己洗到頭，做返自己有尊嚴咁做到基本嘅嘢已好開心！」她直指現時每天的活動極限只有45分鐘，其後便會全身劇痛、身體麻痺：「我身體係有活動困難，有時痛到係食好嚴重止痛藥，令我暈暈陀陀，要連續幾日不停瞓覺，真係嗰種感覺唔識形容，呢種痛係真係生不如死！」

對於該份獨立報告，陳秀茹質疑評估準則：「點解一個鐘頭檢查，同人哋三年醫生，五間醫院報告唔同？」她透露6月時已到華大（UW）專科由醫生打針測試其神經線，其醫療團隊正努力為她尋找治療方案。將肩膀手術視為「最後一線生機」的她，隔空質問該名獨立醫生及相關部門：「咁唔通，一個病人希望自己好返，連呢樣都要抹殺？人哋睇晒咁多權威、專科，搵到最終結局同最終治療，點解可以一份報告去評論所有嘢？你自己都話個膊頭仍然有事，頸椎仍然要治療，咁點解要即刻返一份全職嘅工作，返八小時，仲要係一份勞動性嘅廚房工作呢？」

3年嘅醫療過程好艱辛。（IG圖片）

陳秀茹稱現在連自己幫自己洗頭都唔可以，更何況做廚師？（受訪者提供）

陳秀茹2023年6月喺老人院嘅廚房發生意外。（受訪者提供）

陳秀茹參選亞姐入行，之後拍過電影及加入TVB：

陳秀茹參加1995年亞洲小姐競選，被封「翻版鍾楚紅」。（ATV影片截圖）

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陳秀茹在電影《古惑仔之人在江湖》飾演「山雞」女友。（影片截圖）

在《爆笑急轉彎》與阮兆祥同鄭中基一齊演趣劇。（影片截圖）