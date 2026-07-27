東野圭吾離世｜木村拓哉獲欽點演《假面酒店》　趣怪合照成經典

日本推理小說家東野圭吾，患大腸癌逝世，享年68歲。東野圭吾的小說作品，向來是影視製作人改編的熱門首選，除了已享負盛名的《神探伽利略》系列，還有在日本創下銷量355萬冊的《假面酒店》系列。小說一推出已獲不少電影公司垂青。但最終等了6年才拍板拍攝，有指是東野先生對選角非常嚴謹，直至木村拓哉首肯才覺滿意。

東野圭吾前往探班，結果在等待期間不小心在梳化上睡著了，木村拓哉見狀便偷偷以自拍角度拍下這張合照。（木村拓哉@IG圖片）

木村首演刑警角色

《假面酒店》由木村拓哉和長澤正美主演，導演更是《HERO電影版》的鈴木雅，其他演員還包括小日向文世、日本影后松隆子、AKB48的前田敦子、名模菜菜緒等，班底之強一時無兩。不過這班底非一朝一夕落實，前後便經歷6年。據知，最初選角遇上不少阻力，直至主角拍板由木村拓哉演，終於讓原著作家東野圭吾點頭答應。有指是欣賞木村演藝經歷豐富，最能演出主角新田浩介那種「特異又固執」的個性，加上刑警角色竟是木村從未演過，話題十足。

《假面酒店》由木村拓哉和長澤正美主演，導演更是《HERO電影版》的鈴木雅。（《假面酒店》劇照）

木村都擔心：由我來演可以嗎？

在宣傳期間，東野圭吾曾透露自己在撰寫《假面飯店》主角「新田浩介」時，腦海中就是以木村拓哉為形象來構思的。而木村在拍攝時都未知自己是創作藍本，在片場見到東野老師，更曾問對方：「由我來演真的可以嗎？」然後東野圭吾回答：「可以的，因為這本來就是以木村先生你的形象去寫的。」

東野圭吾曾透露自己在撰寫《假面飯店》主角「新田浩介」時，腦海中就是以木村拓哉為形象來構思的。（《假面酒店》劇照）

至於《假面酒店》，原先就是一個極矛盾的設計，當酒店發生命案，刑職責是要揭開客人的謊言，而酒店從業員就要保護客人私隱，立場看似相反，但兩者其實都是看穿客人假面的專家。木村拓哉聽完東野解釋創作思路後說：「好像在聽秘傳醬汁的獨家食譜一樣。」

《假面酒店》小說一出已獲不少電影公司垂青，最終等了6年才拍板拍攝，有指是東野先生要等木村拓哉演出。（《假面酒店》劇照）

雖然木村對東野老師態度一直恭敬，但也有忍不住佻皮一面，最經典是 2021 年在拍攝電影續集《假面之夜》 時，東野圭吾前往探班，結果在等待期間不小心在梳化上睡著了，木村拓哉見狀便偷偷以自拍角度拍下這張合照，並取名「熟睡的大作家」合照。