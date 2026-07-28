楊明大馬開燒味店親自做樓面搬大水煲　熱情舉動冧到女食客沉曬船

現年45歲的TVB小生楊明，於2020年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，出獄後獲TVB安排參演皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，惟人氣大不如前！雖然演藝事業停滯不前，但楊明的人生即將迎來新階段，他將於下月（8月）2日與拿督千金女友莊思明正式拉埋天窗，並在女方家鄉吉隆坡舉行婚禮，正式成為拿督女婿。此外，楊明副業方面也有新搞作，現時於大馬開設港式燒味店，雖然此前經營燉湯店慘蝕千萬，但他未驚過，再次殺入飲食界，而且他深明「力不到不為財」的道理，親身做埋樓面跟顧客近距離互動，期間他的熱情舉動更冧到女顧客暈曬浪。

楊明與莊思明拍拖10年，下月將於馬拉西亞舉行婚禮。（IG@lisa_chng）

楊明莊思明近日閃現廣州拍攝婚禮電影。（小紅書圖片）

楊明最近在大馬開設燒味店，還親自落手落腳去打理。（小紅書截圖）

親身做樓面 煲水侍候毫無架子

近日，有女網民在社交平台分享去光顧楊明開設的燒味店。片中可見，貴為老闆的楊明，身穿一身工作制服，在門外及店內穿梭忙碌。他不僅在店外親自處理大型熱水壺煲水、為候位顧客準備茶水，更充當樓面職員招呼客人，非常落力。

博主以「竟然遇見港星，最下飯的不是燒臘，是楊明」為題，寫道：「原本只是想去試試最近很火的燒臘店，結果一走到店門口就覺得這個人怎麼那麼眼熟……認真看了一下……竟然是香港演員 楊明！本人看起來比電視上還親切，完全沒有明星架子，真的有種『這是真的嗎？』的感覺😂所以今天最大的收穫，不是燒臘，而是這個意外的小驚喜。」

做埋樓面換大水煲。（小紅書截圖）

女網民開心近距離見到楊明。（小紅書截圖）

女網民大讚楊明靚仔又友善。（小紅書截圖）

展現親和力 氹女食客開心

除了樓面工作得心應手之外，楊明對招呼女食客也有一手。他走到博主及朋友的枱前親切聊天，當博主拿起手機想跟他合照打卡時，楊明非常配合地笑住望向鏡頭，展現出親切熱情的態度，難怪一眾女士非常滿意，盛讚他：「除了很帥還很Friendly。」而且不少網民也留言表示支持：「一定要支持他」、「他人太太太NICE了」、「好靚仔哦」，足見楊明在當地甚受歡迎。

耐心與食客聊天。（小紅書截圖）

食客自拍時，還望鏡配合。（小紅書截圖）

女網民對楊明讚不絕口。（小紅書截圖）