聰明鎮｜伊藤潤二授權監修　梁詠琪初嘗恐怖題材：照鏡唔認得自己

Viu為香港觀眾帶來兩部風格截然不同的矚目作品！一邊是日本恐怖漫畫大師伊藤潤二首度授權監修的華語真人原創影集《聰明鎮》，將升學煉獄與經典恐怖元素共冶一爐；另一邊則是橫掃日本影史票房、全球累計突破千億日圓的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，以獨家粵語配音版及日文原音版強勢登陸。兩套話題作品均於明天（7月28日）上架，記得校定鬧鐘準時追看。

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二首度授權監修的華語真人原創影集《聰明鎮》，將升學煉獄與經典恐怖元素共冶一爐。

《聰明鎮》解構升學煉獄

全球首部致敬日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的華語真人原創影集《聰明鎮》，全劇10集將於7月28日在Viu上架。故事講述重考生趙佳琦（陳姸霏飾）落榜後，跟隨母親何麗芬（梁詠琪飾）搬進一座號稱升學率高達百分之百的神祕小鎮「崇明鎮」。鎮上終年被灰白濃霧籠罩，所有居民都深信一條近乎殘酷的生存法則：「只有成績優異，才有資格生存」。

佳琦進入當地最關鍵的崇明補習班後，身邊的同學開始接連失控、甚至無聲無息消失；佳琦更發現，小鎮的成功秘密似乎與一種名為「血玉果」的神祕植物有關！真正令人不寒而慄的是，鎮民並非沒有察覺異樣，只是為了讓孩子考上名校，選擇對於那些失蹤和求救視而不見⋯⋯

故事講述重考生趙佳琦（陳姸霏飾）落榜後，跟隨母親何麗芬（梁詠琪飾）搬進一座號稱升學率高達百分之百的神祕小鎮「崇明鎮」。佳琦進入當地最關鍵的崇明補習班後，身邊的同學開始接連失控、甚至無聲無息消失。

崇明鎮上終年被灰白濃霧籠罩，所有居民都深信一條近乎殘酷的生存法則：「只有成績優異，才有資格生存」。

三大看點（一）：伊藤潤二親自授權監修

《聰明鎮》並不是直接改編伊藤潤二的單一作品，而是在他的授權與監修下，融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》等多部經典元素，打造出全新的恐怖宇宙。導演謝駿毅透露，最大挑戰在於如何讓這些經典角色「活」在真人影集裡，而不只是被放進畫面當彩蛋。

《聰明鎮》並不是直接改編伊藤潤二的單一作品，而是在他的授權與監修下，融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》等多部經典元素，打造出全新的恐怖宇宙。

三大看點（二）：梁詠琪首次挑戰接演台劇

劇集集結梁詠琪、金馬獎最佳新演員陳姸霏、小S大女兒許曦文、趙文瑄、天心、温昇豪、蔡淑臻、張書偉等實力派演員，鑽石級演員陣容，促使劇集未播先紅。

首次接演台劇、首度挑戰恐怖題材的梁詠琪透露，拍攝期間照鏡子都認不自己，當時到台灣拍攝還需要隔離，在酒店讀劇本是一直被嚇到心慌！飾演家長會長的天心則形容角色有如人格分裂，對外非常刻薄強勢，回家後就對女兒百依百順，甚至看到女兒都會害怕！小S大女兒許曦文近日也在宣傳時透露，從小看大S主演的《泡沫之夏》而萌生當演員的念頭，媽媽小S還在家陪她對戲，讓她格外感動。

首次接演台劇、首度挑戰恐怖題材的梁詠琪透露，拍攝期間照鏡子都認不自己，當時到台灣拍攝還需要隔離，在酒店讀劇本是一直被嚇到心慌！

小S大女兒許曦文近日也在宣傳時透露，從小看大S主演的《泡沫之夏》而萌生當演員的念頭，媽媽小S還在家陪她對戲，讓她格外感動。

三大看點（三）：演員幕後吃足苦頭

拍攝時正值炎夏，由於開機時不能開冷氣，陳妍霏形容灰塵多到每天洗澡鼻孔都是黑的；宋柏緯則為了角色得連吃5盤粉紅色的「血玉葉炒蛋」，直呼「純視覺看蠻噁心」！飾演雙一的劉修甫則要直接啃食「血玉葉」，他憶述味道時不禁直呼：「超難吃！吃完嘴巴麻麻的。」

《聰明鎮》預告曝光後，伊藤潤二對這部原創改編作品給予肯定。原著粉絲可以當作一場彩蛋尋寶，首次接觸伊藤潤二的觀眾也能直接感受那種身體變形、慾望失控、日常慢慢腐壞的獨特恐怖氛圍。

拍攝時正值炎夏，由於開機時不能開冷氣，陳妍霏形容灰塵多到每天洗澡鼻孔都是黑的。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》獨家粵語配音版優先上架

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》是《鬼滅之刃》完結篇三部曲的首章。故事講述為了讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入鬼殺隊的竈門炭治郎，一路上與不同的「柱」成為同伴，並肩作戰，一起戰鬥。無限列車篇的「炎柱」煉獄杏壽郎、遊郭篇的「音柱」宇髓天元，以及在刀匠村篇的「霧柱」時透無一郎和「戀柱」甘露寺蜜璃 ，同伴我妻善逸和嘴平伊之助。 當大家參加集體「柱訓練」，為即將到來與鬼的戰鬥做準備時，鬼舞辻無慘出現在鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公大人身陷危境，炭治郎和「柱」們趕往宅邸，但被無慘的手推入一個神秘空間。炭治郎和鬼殺隊來到惡鬼的基地——無限城，正式開始與惡鬼之間的最終戰役！

這部萬眾期待的動畫巨作自2025年7月在日本上映後，旋即以驚人速度橫掃各大票房榜單！日本國內上映首日票房即達17億日圓、上映8天票房突破100億日圓，超越《無限列車篇》10天破百億的紀錄，創日本影史最快破百億成績；截至2025年9月16日，日本累計票房突破330億日圓，超越宮崎駿《千與千尋》的316億日圓，榮登日本影史票房第2名。