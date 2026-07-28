雲浩影極力平反曾比特冇整容　余宗遙賣旗當社會實驗：男仔難啲賣

余宗遙（DEZ）、雲浩影（Cloud）及曾比特（Mike）昨日（27日）現身保良局參與《SHINE ON! 保良慈善演唱會》歌手義工探訪活動，與小朋友玩遊戲。Cloud大讚小朋友唱得，因為他們自組了樂隊演唱《真的愛你》和《海闊天空》，使她十分佩服。談到過往做義工的經驗，她曾去特殊學校教小朋友，直言：「好鍾意佢哋好天真好純粹嗰個樣子，有時會remind我，呢個世界可以有幾美好。」而DEZ近日就去了賣旗，自言愛把賣旗視為社會實驗，問到有何結果，他說：「我發現原來男仔係比較難啲買旗。」而阿Cloud就說：「我都試過買旗，但係我發現嗰樣嘢就係，只要你同佢對到眼，佢就會買！」

余宗遙、雲浩影、曾比特、劉洋及龍婷現身保良局參與《SHINE ON! 保良慈善演唱會》歌手義工探訪活動。（鄧穎琪攝）

Cloud大讚小朋友唱得，因為他們自組了樂隊演唱《真的愛你》和《海闊天空》，使她十分佩服。（大會提供）

雲浩影、曾比特分享做義工的經歷。（鄧穎琪攝）

DEZ近日就去了賣旗，自言愛把賣旗視為社會實驗，問到有何結果，他說：「我發現原來男仔係比較難啲買旗。」（鄧穎琪攝）

八月挑戰紅館四面台心情緊張 DEZ遇同門師兄Mike：永遠照住我

三位之後都會參加8月14日於紅館舉行的《SHINE ON! 保良慈善演唱會》，問到籌備情況，Mike表示努力中，雖然已多次參加保良局的演出，但還是首次上紅館，他坦言：「唔多唔少都有啲緊張，但我覺得係一個好好嘅體驗，做四面台同大家一齊，係好好嘅direct嘅能量嘅交換，我覺得好開心。」Cloud也是首次一個人挑戰四面台，所以覺得十分興奮，希望陸續有來，而DEZ就表示不論紅館或四面台都是第一次：「對我嚟講就好似上京考武狀元，『武』就係跳舞，最近小弟都係SURFIVE成員其中一個，然後……『文』方面就要唱歌，尋日都自己出緊啲編曲，因為都想第一次四面台嗰個舞台上，自己儲返個音樂，就成件事會貫通啲，而家辛苦啲喺編曲上面自己執緊。」DEZ與Mike昔日是同門師兄弟，今日再度碰頭，Mike說最開心是大家找到自己方向，走自己要走的路，DEZ則表示：「Mike師兄永遠照住我，冇得講！一日師兄，一世師兄！」

三位之後都會參加8月14日於紅館舉行的《SHINE ON! 保良慈善演唱會》，挑戰紅館四面台。（鄧穎琪攝）

DEZ與Mike昔日是同門師兄弟，今日再度碰頭，DEZ表示：「Mike師兄永遠照住我，冇得講！一日師兄，一世師兄！」（鄧穎琪攝）

Mike拍MV被途人誤認日本人讚靚仔 相識多年Cloud力證冇整容

Mike近日推出新歌《你所打的號碼暫時未能接通》，找來新加盟公司的師妹黎紜蔚（Vivian）擔任女主角，二人於電梯中有一幕是Vivian要拉Mike到她面前做出類似快將接吻的動作，怎料其中一take𨋢門突然應聲打開，𨋢門外站着兩個途人，場面尷尬，最搞笑是途人們全程冇停過口，其中一人望着Mike猛話：「嘩！你好靚仔喎！係咪日本人呀？」Mike在訪問中笑言：「呢個體驗唔係成日會有，喺室外地方遇到一個陌生人讚我靚仔，我覺得都幾心花怒放。」此時15歲就在校際歌唱比賽認識Mike的Cloud，表示要為他平反：「我見到網上有人話佢整容！我就想為佢澄清，我好細個識佢，佢已經係呢個樣，當時當然多啲骨膠原⋯⋯（記者：而家冇喇？）而家有嘅，但係而家大隻咗，啲骨膠原去咗肌肉度！佢不嬲都靚仔！」至於Mike對當時少女Cloud的印象如何，他指是好靚，猶記得當時她戴眼鏡和箍牙，直至畢業都冇除牙套，「入行再見返嘅時候，大家都知女大十八變，好靚，有仙氣。」

Mike近日推出新歌《你所打的號碼暫時未能接通》，在電梯拍MV被亂入，其中一人望着Mike猛話：「嘩！你好靚仔喎！係咪日本人呀？」使他心花怒放。（鄧穎琪攝）

15歲就在校際歌唱比賽認識Mike的Cloud，表示要為他平反：「我見到網上有人話佢整容！我就想為佢澄清，我好細個識佢，佢已經係呢個樣，當時當然多啲骨膠原⋯⋯（記者：而家冇喇？）而家有嘅，但係而家大隻咗，啲骨膠原去咗肌肉度！佢不嬲都靚仔！」（鄧穎琪攝）

至於Mike對當時少女Cloud的印象如何，他指是好靚，猶記得當時她戴眼鏡和箍牙，直至畢業都冇除牙套，「入行再見返嘅時候，大家都知女大十八變，好靚，有仙氣。」（鄧穎琪攝）

跟新師妹Vivian拍MV感害羞 Cloud指要跳舞更尷尬

Mike與Vivian拍MV時才剛認識，因此要靠近都有幾分害羞，他坦言：「所以個鏡頭成日都有少少唔自然，唔知望邊，亦都啱啱認識，有少少尷尬，可能比較唔熟嘅人，我就偏向唔係好自然，如果女主角係阿Cloud，就唔同。」此外，Cloud近日亦推出新歌《我想和你虛度光陰》，她說拍MV時最緊張的是要跳舞：「好希望可以喺鏡頭面前呈現到排好咗嘅舞步，我自己其實有少少尷尬，但係因為佢係一個專業嘅演員，佢就唔係好尷尬，有個係要咁樣攬住我，我就有啲……」

Mike與同門新師妹Vivian拍MV時才剛認識，因此要靠近都有幾分害羞。

他坦言：「所以個鏡頭成日都有少少唔自然，唔知望邊，亦都啱啱認識，有少少尷尬，可能比較唔熟嘅人，我就偏向唔係好自然，如果女主角係阿Cloud，就唔同。」（鄧穎琪攝）