陳卓賢演唱會｜姜濤做嘉賓即場拆人情　「哥與弟」自稱係死神CP

男團MIRROR的成員陳卓賢（Ian）在啟德體藝館舉行的《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，日前（26日）迎來了第四場演出。他這次還特別邀請了姜濤做嘉賓，「哥與弟」除了合唱《你要倔強》外，還即興玩「即場拆人情」，姜濤即席拿出一個紅封包作為結婚「人情」，全場都期待Ian當場拆開。當發現裡面只有10元時，全場觀眾捧腹大笑。姜濤解釋因經濟不景氣，他會再向「姜生」商量，不過更多的是心意。

陳卓賢日前舉行第四場演唱會。(公關提供)

「死神CP」拖手自稱「我哋係死神」

Ian在台上自己的夢境，他表示夢中會遇到不同的人，很少是孤身一人。隨後，他便請出了姜濤出場，合唱完《你要倔強》後，他們互相擁抱，現場的觀眾也報以歡呼及尖叫。姜濤配合「死神CP」的造型，以全身黑色的打扮「襯返」Ian的白馬王子造型，更拖手搞笑自稱：「大家好！我哋係死神！」

「死神CP」拖手自稱「我哋係死神」。(公關提供)

姜濤想繼續扮「陳生」

姜濤在台上幽默地表示，原本打算扮作姜濤髮型師「陳生」，也不忘戲謔二人都是網癮少年。姜濤還分享說，是「姜生」邀請他來到演唱會：「一定要支持你個場，佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟。」雖然Ian當場撇清說自己並無不適，引得笑聲連連。

姜濤也不忘戲謔二人都是網癮少年。(公關提供)

最後，姜濤趁機向Ian索要一首《黑白夢》，但Ian表示成長應向前看。姜濤一身黑色裝扮、搭著Ian的手高呼「我哋係死神！」隨後獨自演唱《另一個諾貝爾》，讓大家回味過去以黑白死神身份合作的MV場景。