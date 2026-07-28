鄧小艾曾為新馬師曾離世想輕生　因父親一句話企定被祥嫂打到18歲

徐蓉蓉（徐姐）近日推出新馬師曾（鄧永祥）紀念文集《千面伶王新馬師曾》，而新馬師曾的幾位子女鄧兆尊、鄧小艾（鄧翠玉）及鄧兆榮除了出席書展活動外，近日亦有接受徐姐節目訪問，她分享了祥哥、祥嫂（洪金梅）的教仔方式分別，透露被祥嫂打到18歲，指母親更曾在片場當住眾人面前追打她；不過小艾因為祥哥的一句話，從小到大對祥嫂都是「企定定俾佢打」。此外，她又剖白在父親離世後無法抽離，去父親墳前哭了一年多，並表示：「我爭啲自殺死，我接受唔到。」雖然有一位好友陪伴她走出傷痛，但她坦言至今也未能完全放下。

徐蓉蓉（徐姐）近日推出新馬師曾紀念文集《千面伶王新馬師曾》，而新馬師曾的幾位子女鄧兆尊、鄧小艾（鄧翠玉）及鄧兆榮除了出席書展活動外，近日亦有接受徐姐節目訪問。（鄧穎琪攝）

鄧小艾接受徐蓉蓉訪問，分享了與祥哥、祥嫂的相處點滴。（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

鄧小艾分享與父親祥哥相處的點滴，坦言兒時與爸爸相處時間不多，但對方是非常疼錫子女：「從來唔會打嘅，有啲乜嘢呢，佢只會提點你，譬如前面有個窿，佢會話俾你聽前面有個窿，你行多10步就跌，佢會話俾你聽，但係你自己都要跌落去呢，佢會俾你試，你跌咗之後上返嚟喊，佢就會呵返你，話俾你聽一早講咗你又唔聽。」不過都試過一次，因為幾兄弟姊妹貪玩在家裡踢波，踢到掃爛了神枱香爐，祥哥追到他們上天台，他們嚇到躲在水箱幾小時才敢出來。

鄧小艾整理祥哥化妝枱的片段。（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

鄧小艾說祥哥很少打仔女，但祥嫂則是比較「惡死」。（鄧穎琪攝）

而母親洪金梅相比之下就是做「黑臉」一方，會打仔女，但小艾都是母親說一就一、說二就二，非常聽話，她說：「因為我爸爸同我講過一句，阿媽幾唔啱，幾唔好你都唔好出聲，因為我，你就忍咗佢啦！我由細到大都係執住呢句說話，阿媽做錯……唔好話做錯啦，惡過頭，我都唔出聲，就算打，我哋三個都企定俾佢打，唔郁㗎，打到18歲，我俾阿媽打到18歲。」

她說：「因為我爸爸同我講過一句，阿媽幾唔啱，幾唔好你都唔好出聲，因為我，你就忍咗佢啦！我由細到大都係執住呢句說話，阿媽做錯……唔好話做錯啦，惡過頭，我都唔出聲，就算打，我哋三個都企定俾佢打，唔郁㗎，打到18歲，我俾阿媽打到18歲。」（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

小艾憶述18歲時去拍戲，拍梁李少霞的電影，因為凌晨4點開工，所以她提早就駕著家裡的Benz溜出去玩，「看更返嚟話俾阿媽聽『鄧太，架車唔見咗！』嗰時未有電話，得Call機，我又冇覆機，差唔多四點就去片場，化緊妝，我阿媽一衝入嚟就打！打得好勁！啲人全部呆晒，導演、乜人都唔夠膽出聲，佢打完就走，打俾梁李少霞話『唔拍喇。』後尾拍埋都要我舅父跟住，因為驚我再去玩。」

不過小艾後來就明白母親的苦心，其實因為她是家中第一個女兒，如果出事，祥哥會「詐型」和怪罪：「老竇唔喺我面前講，私底下喺我阿媽面前講，話『有咩事你賠返個女俾我』，咁我阿媽咪好大壓力囉，呢啲壓力我哋唔知，到後期阿媽話點解佢咁惡、點解要咁，我哋先知。」此外，她說祥嫂確實是專注於照顧祥哥而曾忽略子女，但如果她不是把父親照顧得這麼好，祥哥絕對沒有今時今日的成就。

祥嫂曾於凌晨衝入片場打小艾，因為她偷偷駕了家中座駕去玩。（鄧穎琪攝）

小艾一向都是祥哥的掌上明珠，甚至祥哥不准她出國留學，要她留在自己身邊，兩父女感情深厚，因此祥哥離世時，小艾一度因為不能接受而想過輕生，她表示：「當日……我抽離唔到，其實喺嗰段時間係有一位朋友真係救咗我、幫我。我爭啲自殺死，我接受唔到，係嗰個朋友陪咗我個幾月，陪我瞓、陪我食，起居飲食陪住我，幫助我好多，可以抽離啲。跟住我都有年幾不停上山，喺爸爸個墳前喊，好多嘢其實你問我，到今日我都唔抽離得到，但係只不過係擺低啲。」最後，小艾又說，儘管當年曾有一些不好的新聞、蓋過了祥哥的努力，但如今出書紀念，至少可以表揚爸爸的成就、貢獻：「佢嘅所有嘢都都係佢自己一步一步累積返嚟。以前嘅嘢過去咗，大家有誤會又好乜都好，過咗去，始終喺嗰段時間佢係靠自己。」

小艾與祥哥父女感情深厚，因此祥哥離世時，小艾一度因為不能接受而想過輕生，她表示：「當日……我抽離唔到，其實喺嗰段時間係有一位朋友真係救咗我、幫我。我爭啲自殺死，我接受唔到。」（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

小艾在父親離世一年多不停上山，在對方墳前哭。（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）