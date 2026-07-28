何伯離世｜曾不慎洩露行蹤遭何太怒罵死蠢　「七街瞓」成網上潮語

因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）有消息指於周一（27日）在醫院離世，終年77歲。回顧何伯過往與何太以夫妻檔開直播時的經典畫面，兩人多次在鏡頭前互片，其中何太曾因不滿何伯洩露行蹤而大發雷霆，怒罵：「你再咁樣同我出街瞓，我忍受唔到你」、「你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」而由於何太的半鹹淡廣東話，將「出街瞓」讀成「七街瞓」，加上當時語氣極其激動且語調洗腦，「七街瞓」迅速被網民截圖、剪輯，最後還成為網上新一代潮語。

《東張西望》報道何伯及新何太投訴孻女搶走450萬財產的個案，後來演變成全城焦點。（節目截圖）

何太曾不滿何伯洩露行蹤 「七街瞓」極洗腦

當時何伯和何太以夫妻檔一起開直播，直播期間，何太激動鬧何伯竟然向網民透露自己的行蹤，何太望向何伯激動表示：「你係咪又想我鬧呢？你又暴露咗自己喺邊？」何伯則尷尬回應：「唔係！」何太露出憤怒的表情說：「你唔係？」何伯回應：「人哋（網民）打晒啲字幕出嚟。」何太說：「人哋打晒出嚟就要爆，你係咪想瞓街？」何伯急忙道歉：「唔係呀！老婆。」何太繼續說：「點解你咁樣講得就講，咁都忍唔住。由頭到尾發生啲咩我都知，（網民）打咩出嚟，你就回答，我即刻用個手踭話你唔知，你仲喺度否認？」她突然向何伯大嗌：「你出街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」何伯說：「梗係唔係！」何太表示：「唔係你就同我解決問題，唔好成日製造問題，我忍夠你啦！我受夠啦！」何伯露出可憐的樣子：「我都話唔坐喺呢度。」

何太不滿何伯向網民透露行蹤。（影片截圖）

何太怒罵何伯：「七街瞓」。（影片截圖）

何伯被怒罵死蠢

何太急忙繼續大鬧：「我唔望你解決問題，你仲喺度製造問題。一日到黑就係呢樣嘢同你嘈，你都仲未生性。人哋搵你係黑粉，點解你要幫黑粉，透露我哋嘅行蹤。你咁樣即係點？點解你要仲黑粉嘅計謀。」何伯解釋說：「我想同你講啱啱入咗𨋢，有個人揸電話時我都提醒你。」何太再一次跟何伯說：「你再咁樣同我出街瞓，我忍受唔到你。黑粉就想睇住我同你互相殘殺，你果然每一下都中人哋計，你仲細個，你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」

何太鬧何伯死蠢。（影片截圖）