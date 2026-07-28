何伯離世｜《愛回家》根叔群姐曾抽水　還原請飲湯及受訪咀嘴情節

因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）驚傳周一已於醫院離世的消息。2024年，何伯因與比他年輕逾30歲的「何太」（葉秀定）展開忘年戀，甚至在節目中高調曬恩愛，一夜間成為全港網民茶餘飯後的熱門話題，更是年度話題人物；不過最終二人反目分手，何伯更因愛成恨用刀刺何太，還柙期間入院，上周（21日）在未能出庭情況下被區域法院裁定意圖蓄意傷人罪成，判監2個月，今日傳來於醫院病逝消息，為這段曾經轟動全港的忘年戀劃上句號。

《東張西望》報導76歲何伯與相差30載的何太有一段忘年戀的感情，因此成為觀眾的討論話題。（《東張西望》截圖）

何伯何太在節目上一度塑造被逼害形象，何太更因而傷心痛哭。（《東張西望》截圖）

何伯何太曾愛得如膠似膝。（直播截圖）

二人更忘我在直播中咀嘴。（直播截圖）

不過最終二人反目分手，何伯更因愛成恨用刀刺何太，還柙期間入院，上周（21日）在未能出庭情況下被區域法院裁定意圖蓄意傷人罪成，判監2個月，今日傳來於醫院病逝消息。（資料圖片/陳曉欣攝）

《愛回家》群姐根叔cosplay抽水

當初何伯何太曾日日登上娛樂版，當新聞鬧得沸沸揚揚之時，就連TVB節目都有抽水，除了阮兆祥、李思捷曾於《福祿壽訓練學院》模仿二人外，一向「抽水力強」的《愛．回家之開心速遞》當然都有份，而扮演何伯、何太的，便是「根叔」劉丹及「群姐」許思敏。劇情講到群姐的兒子因炒燶股票而欠債，她為救兒子不昔將「好耐都冇用嘅嘢」拿出來賺錢，四處請男人飲湯，而根叔飲完靚湯說：「飲完之後『發發聲』。」又表示想投資給群姐搞飲食生意，更打算拿出銀行的定存，不過其子女知道後，就偷偷將根叔戶口內的錢轉走，這些情節跟現實中的何伯、何太可謂一模一樣，甚至連二人在鏡頭前接吻的畫面都「神還原」，當時不少觀眾都讚好笑。

打扮如「何太」的群姐，其兒子因炒燶股票而欠債，群姐為拯救兒子不昔將「好耐都冇用嘅嘢」拿出來賺錢。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

群姐周圍搵男人飲靚湯。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

根叔話喝完靚湯之後成身好熱，仲飲到「發發聲」。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

呢一part都係致敬《東張西望》「何伯何太」事件片段。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

群姐摸根叔大髀！（《愛．回家之開心速遞》截圖）