何伯離世｜《愛回家》根叔群姐曾抽水 還原請飲湯及受訪咀嘴情節
撰文：金秀玲
出版：更新：
因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）驚傳周一已於醫院離世的消息。2024年，何伯因與比他年輕逾30歲的「何太」（葉秀定）展開忘年戀，甚至在節目中高調曬恩愛，一夜間成為全港網民茶餘飯後的熱門話題，更是年度話題人物；不過最終二人反目分手，何伯更因愛成恨用刀刺何太，還柙期間入院，上周（21日）在未能出庭情況下被區域法院裁定意圖蓄意傷人罪成，判監2個月，今日傳來於醫院病逝消息，為這段曾經轟動全港的忘年戀劃上句號。
《愛回家》群姐根叔cosplay抽水
當初何伯何太曾日日登上娛樂版，當新聞鬧得沸沸揚揚之時，就連TVB節目都有抽水，除了阮兆祥、李思捷曾於《福祿壽訓練學院》模仿二人外，一向「抽水力強」的《愛．回家之開心速遞》當然都有份，而扮演何伯、何太的，便是「根叔」劉丹及「群姐」許思敏。劇情講到群姐的兒子因炒燶股票而欠債，她為救兒子不昔將「好耐都冇用嘅嘢」拿出來賺錢，四處請男人飲湯，而根叔飲完靚湯說：「飲完之後『發發聲』。」又表示想投資給群姐搞飲食生意，更打算拿出銀行的定存，不過其子女知道後，就偷偷將根叔戶口內的錢轉走，這些情節跟現實中的何伯、何太可謂一模一樣，甚至連二人在鏡頭前接吻的畫面都「神還原」，當時不少觀眾都讚好笑。