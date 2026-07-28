何伯離世｜何太熱戀期曾蝕賣龍鳳鈪護夫　何伯貼心幫何太手洗底褲

東張何伯（何煊）周一（27日）在醫院離世，享年77歲。何伯與何太（新何太太）早前因無綫節目《東張西望》報導450萬存款風波而爆紅全港，兩人隨後更開直播積極做「網紅」，一度話題度爆燈。雖然外界對兩人的關係褒貶不一，但回顧兩人熱戀期，互動確實相當高調且甜蜜，何太更曾以實際行動力撐丈夫，而何伯亦展現出極度貼心的一面。

《東張西望》當時報導76歲何伯與相差30載的內地女性有一段忘年戀的感情，因此成為觀眾的討論話題。（《東張西望》截圖）

蝕賣龍鳳鈪以行動護夫

回顧兩人早年剛因電視採訪爆紅時，面對何伯450萬積蓄被子女扣起、生活陷入困境，何太曾多次公開發表「護夫宣言」。 何太當時透露，為了與何伯共渡經濟難關，她不惜將結婚時何伯送給她的結婚龍鳳鈪禮物變賣。該對龍鳳鈪最終以七萬多元出售，帳面虧蝕兩萬多港元。雖然蝕賣，但何太高調向傳媒及網民力證二人是真心相愛，更拋出金句大表忠心：「就算瞓街都會同佢一齊瞓街！」

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何太賣龍鳳鈪以行動護夫！（截圖）

何伯甜蜜伺候 貼心幫洗底褲

除了何太的「護夫行動」，何伯對何太的寵愛亦無微不至。何太曾透露，何伯在日常生活對她照顧有加，完全將她當成公主般呵護。最令網民議論紛紛的，莫過於何太曾透露何伯會親自為她手洗內衣褲。何伯對此亦毫不介意，認為照顧妻子的日常生活是作為丈夫的責任。這段「洗底褲」的熱戀日常，當時在Facebook、Threads及小紅書等各大社交平台引發大量討論，不少網民驚嘆何伯在76歲高齡依然充滿熱情與行動力。

何太與何伯相處融洽。(youtube截圖)

何太今日對何伯突然溫柔。(直播截圖)

網友野生捕獲，何伯何太現身何文田房委會總部。（FB圖片）

甜蜜熱戀期過後 互毆傷人悲劇收場

兩人後來因生活開支、社交平台直播權利等問題頻生爭執。警方於2025年5月接獲舉報，何伯與何太在屯門菁田邨住所升降機大堂爆發激烈打鬥。何伯疑因不滿何太擬離家返回內地及提出離婚，持萬用摺刀施襲導致何太後腦受傷。何伯隨後被控傷人罪，並於2026年7月被法官指其「因愛成恨」，判處入獄2個月。當年「誓言瞓街」的甜蜜情景，最終在法庭與爭吵聲中畫上句號。

何太後腦受傷流血，醫護人員為她包紮及進行檢查。（黃學潤攝）