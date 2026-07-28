美食新聞報道｜波波赴元朗食惡魔雞煲　筲箕灣解鎖謝霆鋒美食地圖

TVB飲食節目《美食新聞報道》昨晚（27日）一集，波波被大廚葉世昌帶到元朗食「招牌惡魔雞煲」，連罕有牛胸爽都食得到；施焯日與葉靖儀則追蹤「謝霆鋒美食地圖」，直擊筲箕灣東大街老字號，大煲雞煲配爆漿西多士。



Arthur、Michelle筲箕灣尋找霆鋒美食地圖。（公關提供）

葉世昌帶波波遠赴元朗覓食

昨晚（27日）「大廚發辦」大廚葉世昌帶黃婧靈（波波）山長水遠來到元朗覓食，為的就是一鍋招牌惡魔雞煲。熱騰騰的雞煲上桌香氣四溢，葉師傅解釋箇中吸引的原因︰「雞煲嘅汁做到掛汁，嗰汁收得恰到好處，啱啱好可以掛到喺雞肉度，食落去啲汁包住雞肉。而肉質咬落飽滿有肉汁，秘訣係炒完之後，再慢火煲熟。」

波波對生醃三文魚刺身讚不絕口。（公關提供）

生醃三文魚刺身（公關提供）

山長水遠入元朗就是為了這個招牌惡魔雞煲。（公關提供）

招牌惡魔雞煲（公關提供）

雞煲加湯打邊爐爽食罕有「牛胸爽」

雞煲更是越食越精彩，而且內有乾坤，雞腎、魚鰾應有盡有。雞腎做到爽口而不韌，秘訣是每日雞場新鮮直送，葉師傅補充說︰「魚鰾即係我哋平時食嘅花膠，呢度用嘅係江團魚，大大塊厚身入味。」波波則鍾情開胃菜生醃三文魚刺身，大讚非常開胃，她說︰「三文魚刺身係日本嘢，加埋用泰國、潮州嘅醬料撈成，好有有Fusion感覺。」食完雞煲還未完，只要加上上湯便可以用來打邊爐。此店的牛魔王拼盤同樣精彩，連較少吃到的牛胸爽都有提供，就算老遠來到都覺值回票價。

葉師傅跟波波用雞煲打邊爐。（公關提供）

牛魔王拼盤提供較少吃到的牛胸爽。（公關提供）

百花炸蝦滑。（公關提供）

追蹤「謝霆鋒美食地圖」

此外，今集施焯日（Arthur）帶住葉靖儀（Michelle）出動，追蹤謝霆鋒美食地圖。他們來到筲箕灣東大街一間屹立逾20年的麵店，Arthur自言由細幫襯到大。二人不用多想，照辦煮碗點了霆鋒至愛的食物，包括︰炸魚皮、崩沙腩撈粗麵、厚切爆漿西多士。Michelle大讚新鮮炸起的魚皮非常香口，她說︰「一半沾湯食，可以食到一半軟、一半脆。食落真係好香脆，口感超正，最緊要係無油膱味。」撈麵做到每條麵都色澤均勻，撈滿麻油、蠔油香味，且鹹度適中，跟咬落軟腍鬆化的崩沙腩是絕配。不得不提是此店提供懷舊炸醬麵，Michelle初嚐此麵即露出驚訝神情，大讚甜甜酸酸的麵條加上微辣，非常惹味。

Arthur、Michelle筲箕灣尋找霆鋒美食地圖。（公關提供）

炸魚皮香脆無油膱味。（公關提供）

崩沙腩撈麵每條麵都色澤均勻。（公關提供）

極度邪惡的西多士。（公關提供）

極度邪惡的西多士。（公關提供）

Michelle初嚐港式炸醬麵讚不絕口。（公關提供）