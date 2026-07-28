何伯離世｜盤點夫妻8大金句　證有心有力︰後生仔唔夠我嚟呀！

因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），今日（28日）消息指何伯於周一（27日）在醫院離世，終年77歲。何伯當年因與比他年輕逾30歲的「何太」（葉秀定）展開「忘年戀」，甚至在節目中亮出龍鳳鈪及昂貴名錶作為定情信物，一夕之間成為全港網民茶餘飯後的熱門話題。而事件更引發多句金句，一度成為坊間熱話及潮語，現在就跟大家盤點事件發生以來的十大金句。

《東張西望》於2024年，報導當時76歲何伯與相差30載的內地女性有一段忘年戀的感情，因此成為觀眾的討論話題。（《東張西望》截圖）

佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙 何伯

01 在《東張西望》第一集訪問，講到何伯與何太的關係是如何燃起，原來係飲湯飲出真感情。「佢煲湯畀我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」

當時新何太自稱43歲。（《東張西望》截圖）

我早就睇中佢，我一眼就鍾意咗佢 何伯

02 對於二人相識不久便說要結婚，街坊都說進展太快，但何伯就表示︰「佢急，啱我心水，初初我主動追唔夠膽，佢有意思，我就最好啦！我早就睇中佢，我一眼就鍾意咗佢。」

同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚 何太

03 情到濃時，二人陷入水乳交融的狀態，這非年輕人的專利，何伯一樣做得到。何太在節目談到主動向何伯提出結婚時，便臉帶甜蜜笑意憶述︰「同佢行密咗，發生咗啲關係，就決定結婚。」

《東張西望》近日報道76歲何伯在街市認識較他年少30歲的內地女子，二人飲湯飲出愛情。（節目截圖）

我OK嘅，啲後生仔唔夠我嚟呀！ 何伯

04 談到二人有性關係，有網民留言指何太煲迷湯，何太對傳聞連聲否認，直言︰「我唔識呢啲嘢。」而何伯亦激動回應︰「冇咁嘅事，我OK嘅，啲後生仔唔夠我嚟呀，假嘅咩？你睇我身體！」

做我老婆，我留返自己用 何伯

05 對於有指何太四出尋獵物，何伯就表示是自己主動出擊，「我嗰時喺隔籬買報紙，揸住啤酒同佢傾下偈，我同佢感情好，佢問我有冇男人介紹一個，我話唔得喎！」何伯深思熟慮後，更覺不要走寶︰「一係契女，老婆又得，唔係喇！我就留返自己用，做老婆，咁我就一句做老婆，做我老婆，我留返自己用。」

後期何伯與何太不時直播，但亦不時出現嗌交場面。（影片截圖）

我一睇到佢就係老實人 何伯

06 對於網民直斥何太想騙其450萬身家，何伯心痛回應︰「我一睇到佢就係老實人。個個都針對佢，你話我幾心痛吖。」

你唔可以死，你死咗，第日你啲仔女嚟搵我算帳

07 何太曾勸何伯回到子女身邊，豈料何伯激烈回應，服藥入浴室獨處想輕生，何太在節目邊哭邊表示︰「我走入去，個缸全部係血。嗰時我都唔知點算，我話『你唔可以死，你死咗，第日你啲仔女嚟搵我算帳』。佢如果真係死咗，我就成咗罪人。」

何太曾勸何伯回到子女身邊，豈料何伯激烈回應，服藥入浴室獨處想輕生。（節目截圖）

你七街瞓 何太

08 二人後來搬離老家四處短處，但怕被網民跟蹤，一直隱藏住址，可惜何伯不懂內裡，在直播時亂回應，觸怒何太大發雷霆，怒罵：「你再咁樣同我出街瞓，我忍受唔到你」、「你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」而該名句更一度成為網上新一代潮語。

何太鬧何伯死蠢。（影片截圖）