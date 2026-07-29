郭富城張智霖賣甩老婆歎日本料理　凍齡狀態與沈嘉偉近況相映成趣

天王郭富城（Aaron）、張智霖（Chilam）以及香港時裝創辦人沈嘉偉是相交多年的好友，雖然婚後各自為事業與家庭忙碌，但私下的兄弟情誼依然相當緊密，不時抽空聚會。日前，三人的律師好友在社交平台分享一張他們聚會的合照。照片中可見，三位圈中公認「愛妻號」難得「賣甩」各自的另一半方媛、袁詠儀及邱淑貞，齊齊現身一間高級日本料理餐廳，無拘無束下享受「男人的浪漫」。

郭富城結婚時，沈嘉偉和張智霖是兄弟團成員之一。

邱淑貞與老公沈嘉偉齊賀郭富城生日。（IG圖片）

郭富城狀態極佳 張智霖凍齡驚人

照片中最引人注目的，莫過於天王郭富城與張智霖的超強狀態。當天郭富城神情輕鬆，梳起all back頭，雖然已經登6，但依然烏黑濃密，令人羨慕。而且向來對身形管理依然極為嚴格的他，穿著一件Polo恤，將結實的身材完美展現，手臂更是「手瓜起𦟌」，線條明顯，完全看不出歲月痕跡。而身旁的張智霖則以簡約白色T恤示人，造型輕鬆隨性。素顏出鏡的他皮膚緊緻，氣色紅潤。兩位年過半百的人夫同框，展示了驚人的「凍齡」功力，網民紛紛留言：「哇，大家都很好狀態啊，張智霖好久不見」、「帥哦，郭富城、張智霖，友誼長存，多多聚會。」、「有新鮮的chilam，你們幾個好好呢。」大讚二人是名副其實的「人夫天花板」。

郭富城、張智霖和沈嘉偉的律師好友（右2），分享眾人聚會的照片，同場還有沈嘉偉弟弟（左1）。（小紅書圖片）

沈嘉偉潮人打扮現身

至於沈嘉偉亦罕有出鏡，他戴上白色Cap帽與黑框眼鏡，身穿灰色連帽衛衣，繼續一貫潮人的打扮。值得留意的是，沈嘉偉留有滿面鬍鬚，當中更夾雜著不少白鬚，散發出一股成熟的滄桑男人味，與旁邊兩位保持極佳凍齡狀態的好友形成強烈對比，相映成趣。

袁詠儀曾透露老公張智霖跟郭富城、沈嘉偉以及一名律師好友，相識於微時，關係相當好，甚至曾吃醋郭富城把她老公搶走。(袁詠儀小紅書)

曾被袁詠儀封為「四條廢柴」

張智霖老婆袁詠儀曾透露，老公跟郭富城、沈嘉偉以及該名律師好友相識於微時，關係相當好。不過，袁詠儀早前亦曾在節目《天下第一Friend》中，封這個四人組為「四條廢柴」，她大爆老公與郭富城等好友相約的活動總離不開打麻雀、打邊爐、打桌球、玩車等，令「太太團」覺得「好廢」。雖然被老婆吐槽，但幾位好兄弟多年來感情始終如一。

郭富城如今已成家立室，一家四口非常幸福！（方媛微博圖片）