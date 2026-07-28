何伯離世｜好友公開肝癌臨終情況　對何太錄音遺言：衰嘢佢自己知

因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），驚傳周一（27日）已於醫院離世的消息。曾訪問他的YouTube頻道「花生速遞」今午（28日）開直播，交代何伯死因及離世前的情況，更公布一段何伯臨終前的錄音，指「阿伯最後一啖氣都有說話想同河馬講」，雖然部份內容含糊不清，但仍聽到何伯說：「嗰個衰婆呢，想我死嘅！但係我仲喺度，個衰婆⋯⋯有咁多衰嘢 ，佢自己心知道。」主持人更表示這段錄音是何伯要求他播出。

因登上TVB節目《東張西望》而轟動全城、曾怒斥五名子女拿走450萬積蓄的「何伯」（何煊），驚傳周一（27日）已於醫院離世的消息。（TVB）

2024年，何伯因與比他年輕逾30歲的「何太」（葉秀定）展開忘年戀，甚至在節目中高調曬恩愛，一夜間成為全港網民茶餘飯後的熱門話題，更是年度話題人物；不過最終二人反目分手，何伯更因愛成恨用刀刺何太，還柙期間入院，上周（21日）在未能出庭情況下被區域法院裁定意圖蓄意傷人罪成，判監2個月，今日傳來於醫院病逝消息，為這段曾經轟動全港的忘年戀劃上句號。曾訪問他的YouTube頻道「花生速遞」主持人今午開直播證實死訊，表示：「何伯喺香港時間尋日大概中午12:30去世，喺醫院離世，佢絕對冇入ICU，或者插晒喉，佢係瞓住咁樣離世。」他透露早前有牧師去醫院見何伯，有人以為是定期探訪，但其實是幫何伯洗禮：「隔咗兩日阿伯就咩咗，安詳走咗。」

曾訪問他的YouTube頻道「花生速遞」今午（28日）開直播，交代何伯死因及離世前的情況，指他於27日中午約12時30分在醫院安詳離世：「佢絕對冇入ICU，或者插晒喉，佢係瞓住咁樣離世。」（YouTube@ 花生速遞）

他強調何伯絕非因為不想坐監而要求入院「玩嘢」，再詳述：「阿伯係乜嘢病呢？喺佢早前做完小腸氣手術，已經同大家提示過，佢要去抽啲唔同嘅組織，6月5號最後一次做完呢一個照完鏡之後，發覺佢肝硬化同埋有癌細胞喺佢個肝附近，甚至乎有好多癌細胞圍繞佢個肝……」他續說：「佢有肝硬化同埋腫瘤，之後confirm咗係肝cancer，所以之後就算有段時間佢返番去病房，係要抽嗎啡畀佢滴，都覺得佢係冇得醫，同埋早前……我都知道幾個禮拜，甚至今次last上庭之前我已經知道咗，醫生講咗話佢可能得幾日至一個月命，所以之前真係唔可以講得咁明，你哋話河馬因為阿伯判得輕，河馬亦都會判得輕呢一樣嘢，我真係提示咗大家，畀咗貼士，唔可以講得咁明，但係而家可以講畀大家知，因為醫生報告入面有依一樣嘢，所以先至判阿伯坐完還柙期間，先至可以即刻出嚟。點解判佢咁短？因為醫療報告寫咗呢一樣嘢，所以判佢兩個月，因為第二個醫療報告應該係寫咗話佢剩返落嚟嘅日子唔長，所以先判佢兩個月，河馬，你聽住。」

花生速遞主持人說何伯患肝硬化，有癌細胞圍繞其肝臟：「佢有肝硬化同埋腫瘤，之後confirm咗係肝cancer……今次last上庭之前我已經知道咗，醫生講咗話佢可能得幾日至一個月命。」（TVB）

主持人之後更公開一段錄音，是何伯在醫院晚期所錄，是他想對何太說的話，主持人說：「阿伯最後一啖氣都有說話想同河馬講，以下錄音就係阿伯要求我喺呢度播出嚟俾河馬佢聽，講嘢非常唔清楚，我聽咗錄音三四次都聽唔到佢講啲乜嘢，淨係聽到自己做錯嘢，希望你自己去認，話個衰婆大家聽吓條錄音！」而何伯雖然難以清晰吐出一字一句，但仍隱約聽到他說：「嗰個衰婆呢，想我死嘅！但係我仲喺度，個衰婆⋯⋯有咁多衰嘢 ，佢自己心知道，佢諗住，千祈唔好唔承認就得……」

主持人之後更公開一段錄音，是何伯在醫院晚期所錄，是他想對何太說的話，主持人說：「阿伯最後一啖氣都有說話想同河馬講，以下錄音就係阿伯要求我喺呢度播出嚟俾河馬佢聽。」（YouTube@ 花生速遞）