TVB人妻自爆拍《宮心計》跪足4日　難忘首接觸向佐揭對方獨特喜好

現年36歲的蔣家旻，2022年憑《美麗戰場》中飾演奸角「反骨琪」爆紅，在《萬千星輝頒獎典禮》上贏得「最佳女配角」。前年她升呢人妻，下嫁金牌製作人周永基，婚後雖然過著幸福富貴生活，但同時沒有放棄幕前演出，繼之前播畢的《非常檢控觀》和《巨塔之后》外，稍後出街的重頭劇《璀璨之城》都會見到其身影。除了幕前拍劇，蔣家旻更緊貼潮流進軍「小紅書」，近日，她拍片接受工作人員的突擊測試，重溫多部昔日參演的TVB劇集片段，期間大談當年拍攝的點滴與辛酸。

蔣家旻憑《美麗戰場》中飾演奸角「反骨琪」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2022》上贏得「最佳女配角」。（IG@chiangel1110）

蔣家旻於2024年下嫁金牌製作人周永基，正式為成人妻。(IG@chiangel1110)

蔣家旻升呢人妻後沒有放棄幕前演出，之前到布拉格完成新劇《巨塔之后》外景。（IG@chiangel1110）

稍後出街的《璀璨之城》都會見到其身影。（IG@chiangel1110）

大談《宮心計》跪足4日極辛酸

測試中，工作人員為蔣家旻準備幾條昔日參演劇集的片段，當劇集《宮心計》出現時，蔣家旻一眼便認出。談起這部古裝劇，蔣家旻感觸良多，透露這是她第一部古裝劇，更直言至今依然記憶猶新：「我直到現在這一刻還記得那個辛酸！明明是兩集的戲，拍了四天。然後我每一天清晨差不多四、五點回到公司化妝，然後七點幾……嗰場戲呢就係所有人一起跪在地上的，那我就跪了四天了，當然有回家睡覺啦！」蔣家旻更即興重新演繹17年前劇中的台詞，不過她自己講完都感到不好意思，尷尬大笑。

蔣家旻拍片接受工作人員的突擊測試，重溫多部昔日參演的TVB劇集片段。（小紅書截圖）

談起《宮心計》這部古裝劇，蔣家旻感觸良多。（小紅書截圖）

蔣家旻直言當年拍攝《宮心計》的辛酸，至今仍記得。（小紅書截圖）

最難忘有場戲攰足四日。（小紅書截圖）

重溫《鐵馬尋橋》讚向佐極友善

隨後，工作人員播放《鐵馬尋橋》。蔣家旻指出這是她人生中第一部、也是目前為止最後一部民初劇，當時能與林嘉華、惠英紅等前輩合作感到非常開心。提到劇中合作演員向佐時，蔣家旻坦言：「第一次接觸向佐，第一次見他，是所有人也很怕他的，不過其實他是非常友善的。」她更爆料向佐在劇組的「獨特喜好」：「我很記得他很喜歡請我們吃巧克力，因為他覺得拍戲需要能量，需要巧克力，所以我們每天都能吃到很多巧克力。」

《鐵馬尋橋》是蔣家旻人生中第一部兼目前最後一部民初劇。（小紅書截圖）

蔣家旻難忘第一次接觸向佐，笑指當時「所有人也很怕他。」（小紅書截圖）

蔣家旻大讚向佐其實是很Nice。（小紅書截圖）

網民讚演技派「你係得」

網民看完影片後，除了紛紛留言分享自己對蔣家旻最難忘的代表作品外，也力讚其演技的進步：「果然真演技派需要真正的龍套期，當年看馬子妮我真係唔信你有今日嘅演技所以，你係得嘅！！！」、「巨塔之後都幾好啊」、「又靚又有氣質，其實一早就應該做女一」。

飾演乖乖女「馬子妮」一角成功入屋

蔣家旻於2006年報名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」的徵選活動，最終成功入選而開始其演藝事業，至今入行20年，期間經歷不少高低起跌，觀眾可以說是看著蔣家旻成長。蔣家旻曾憑着《愛回家》中飾演乖乖女「馬子妮」一角成功入屋，但後來她接拍了葉念琛電影《第一次不是你》，並在電影中擔任女主角，戲中有不少情慾、性感，甚至連內衣都除埋等大膽戲分，雖然此角讓她成功入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，但有指由於演出過分大膽，有損「馬子妮」的乖乖女形象，因而觸怒了無綫高層，所以被抽起「馬子妮」一角，並被雪藏半年。

蔣家旻因為飾演《愛回家》的馬子妮而被觀眾認識。（截圖）

蔣家旻在電影《第一次不是你》中飾演「阿寶」，有大膽演出。（電影截圖）

好大膽。（電影截圖）

奪「最佳女配角」演技獲肯定

不過，蔣家旻並沒因此放棄演藝夢，繼續做好每一個角色，在劇集《踩過界》中她飾演經常被SM的啤酒妹角色，演出令人眼前一亮；到2020年，蔣家旻又再擺脱乖乖女形象，更把本來的長髮剪短，在《反黑路人甲》中飾演黑社會「大家姐」姚清水（水姐），憑着這角色令蔣家旻以大熱姿態勇奪「飛躍進步女藝員」殊榮，進步獲得肯定；至近年，蔣家旻憑着《美麗戰場》中飾演奸到出汁的「鍾家琪」一角人氣急升，特別是在劇中被李成昌強姦及其後在浴室爆喊的那場戲，網民也大讚「超好戲」，成功贏得當屆「最佳女配角」。

蔣家旻在《踩過界》被SM。（截圖）

蔣家旻出演《反黑路人甲》的黑社會「大家姐」姚清水（水姐）受到歡眾歡迎。（截圖）