吳嘉儀控訴舊公司不人道安排　打風強迫前線冒險：篤d直播主返工

現年35歲的吳嘉儀（阿七）自去年初約滿離巢TVB後，轉戰HKTVmall擔任「街市即日餸」主播，專攻街市直播帶貨，售賣包括蔬果、海鮮、禽肉等，甚至曾在十號風球下仍堅守崗位完成直播，十分敬業，因而獲封為「街市天后」。日前颱風「紅霞」襲港，天文台發出9號風球警報，一度維持6小時，吳嘉儀亦有感而發，公開控訴舊公司過往在惡劣天氣下的不人道安排，指舊公司管理層在8號風球下依然強迫直播主返工，引發網民討論！

火辣比堅尼。（IG@ah7ng）

身材出眾。（IG@ah7ng）

吳嘉儀離巢後轉戰HKTVmall擔任「街市即日餸」主播。（IG@ah7ng）

售賣包括蔬果、海鮮、禽肉等。（IG@ah7ng）

轉型做KOL。（IG@ah7ng）

颱風「紅霞」襲港有感而發 吳嘉儀控訴舊公司8號風球強迫前線返工

日前吳嘉儀在IG限時動態發文，爆料指去年打風期間，舊公司的處理手法令人相當無奈：「上年差唔多打8號風，明知第二朝會掛更高風球，舊公司嘅經理主管安坐家中，篤d直播主番工，叫商戶照入貨」，她控訴舊公司的管理層置前線直播主及合作商戶的安全於不顧，要員工在惡劣天氣下冒險上班工作及安排貨務。事實上，吳嘉儀去年7月在颱風「韋帕」襲港掛十號風球下，於九龍城街市直播。

吳嘉儀控訴舊公司8號風球強迫前線返工。（IG截圖）

吳嘉儀去年7月在颱風「韋帕」襲港掛十號風球下，於九龍城街市直播。（IG截圖）

吳嘉儀去年7月在颱風「韋帕」襲港掛十號風球下，於九龍城街市直播。（IG截圖）

堅守崗位。（IG@ah7ng）

堅守崗位。（IG@ah7ng）

對比過去的不愉快經歷，吳嘉儀對現時的工作環境十分感恩：「今日，我感恩能安坐家中用電腦做好影片企劃，等風暴過去，再慢慢拍🩷#好老闆好同事真係好重要 #祝願打風上班的朋友安全順利」，感激現時團隊的體諒及彈性安排，同時亦為需要在颱風天堅守崗位冒雨上班的打工仔祈福加油。

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

吳嘉儀（右一）曾在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」。（資料圖片）

吳嘉儀今年2月無預警被解僱 重新出發挑戰海外直播帶貨大翻身

畢業於香港演藝學院的吳嘉儀，加入TVB後參演過《愛·回家之八時入席》、《金宵大廈》等多部劇集，憑在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」而成功入屋。去年初約滿離巢後，吳嘉儀轉戰直播帶貨行列，她更打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等，努力融入街市攤檔推銷各類產品，非常賣力，贏得「街市天后」的美譽。不過今年2月吳嘉儀突然自爆無預警被解僱，當時她接受《香港01》訪問時透露收到主管通知直播前返公司「傾吓偈」：「回到公司後在會議室有2位人事部職員，通知我「被中止合約」，我問實際原因，職員回答唔需要答我，但係主管唔滿意我表現。」她直言感到無奈：「只能講有粉絲、有業績，但係『疑似』因為樹大招風、不迎合辦公室文化而受到某種對待。」今年3月吳嘉儀發文重新出發：「我自由了😇💪🏻New start 🩷」，上個月尾更飛往韓國進行個人首次海外直播帶貨！

浸溫泉。（IG@ah7ng）

畫面香艷。（IG@ah7ng）

今年2月吳嘉儀突然自爆慘遭無預警解僱。（IG截圖）

今年3月吳嘉儀發文重新出發：「我自由了😇💪🏻New start 🩷」。（IG@ah7ng）

北上直播。（IG@ah7ng）

美妝直播。（IG@ah7ng）

上個月尾飛往韓國進行個人首次海外直播帶貨！ （IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）