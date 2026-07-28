何伯離世｜周吉佩為新歌宣傳聞病逝消息感痛心：希望佢家人可釋懷

曾因電視節目《東張西望》專訪而轟動全港的城中話題人物「何伯」（何煊），今日傳出因病於醫院離世的消息，引起網民及社會廣泛討論。歌手周吉佩（吉吉）今日出席新歌宣傳活動時，被傳媒問及此事，他坦言對消息感到遺憾與痛心，並呼籲大眾尊重逝者及其家人，毋須對他人的家事作過多揣測與評論。

周吉佩今日為新歌宣傳造勢。（吳子生攝）

指家事難作評論 周吉佩：希望佢屋企人可以釋懷到

周吉佩今日現身新歌宣傳活動，現場氣氛熱烈，惟提及「何伯」突傳離世一事時，吉吉的神情轉趨凝重。雖然他與何伯並不相識，但獲悉噩耗後亦深感痛心，並向其家人表達關懷：「我真係評論唔到，因為我本身唔認識佢啦，不過……希望佢屋企人可以釋懷到囉。」

回顧當年「何伯」與「何太」的忘年戀及家族爭產事件引發全城熱議，周吉佩坦言當時亦有留意相關報道：「都大概了解、都知嘅。」不過，對於兩人後來的感情變化及風波，吉吉認為作為旁觀者應保持理性，不宜過度評論他人的家事：「評論唔到呢啲嘢，因為始終係佢哋嘅家事啦，同我冇乜關係。大家人都走咗就畀佢安息囉，唔好講咁多，呢個對佢哋係最好嘅尊重。」

何伯何太。(資料圖片)

呼籲停止無謂揣測 尊重真相與個人隱私

被問到如何看待事件當中的種種爭議時，周吉佩直言外人無法得知事實的全貌，因此不應隨意下定論：「內裏真正嘅事實係點樣，我諗佢哋自己先最清楚。我哋旁觀者睇嘅就……我哋唔可以好冇立場咁評論話你呃人定點，所以唔評論佢哋呢方面嘅嘢。」