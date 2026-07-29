69歲元彪與程東劉錫明同框氣場全開　盧惠光：有彪哥喺度先咁正經

現年69歲的元彪由5歲開始跟京劇名武生于占元學藝，是「七小福」之一，以動作靈活見稱的他曾拍過不少膾炙人口的電影，至今都是經典。不過元彪自從1993年移民後逐漸減產，直至近年主力在內地發展的他接拍不少網絡大電影。日前盧惠光在社交平台分享合照，元彪、程東、盧惠光及劉錫明激罕同框，幾位昔日硬漢難得相聚，隨即引發大批影迷關注！

元彪、劉家榮驚嘆當年「搏得犀利」。（公關提供）

元彪參演《寒戰1994》。（官方提供圖片）

昔日螢幕硬漢秒變恭敬 盧惠光笑言：有彪哥先咁正經

相中所見，四人都西裝骨骨上陣，當中元彪身穿淺色西裝外套，腰板挺直且毫無大肚腩，一頭烏黑濃密的頭髮，狀態極佳！而「星爺御用反派」程東就身穿灰色西裝配黑色煲呔，打扮隆重，盧惠光更笑言：「有彪哥！喺呢度我哋四個才可以咁正經！😂😂😂😂😂！多謝彪哥！」幾位在螢幕上或搞笑或兇悍的硬漢，在元彪面前都變得相當恭敬！

盧惠光笑言：有彪哥先咁正經！（IG截圖）

元彪的胸肌好搶鏡！（IG@kenlow_1）

聚會！（IG@kenlow_1）

元彪憑《雜家小子》一舉成名 片酬一度高達百萬美金

元彪自70年進軍影圈，多年來拍過不少經典動作電影，1979年憑洪金寶開拍的《雜家小子》一舉成名，他與同為演員的初戀女友彭秀霞結婚後事業大旺，憑《新蜀山劍俠》與《波牛》風靡日本、東歐，聲勢直逼師兄成龍，片酬由4萬（當年約31萬港元）飆升到100萬美金（約780萬港元）！

元彪憑《雜家小子》一舉成名。（電影海報）