周吉佩新歌MV拍出火　爆老婆睇完呷醋質問：可唔可以冇咁Close

周吉佩（吉吉）今日（28/7）現身新城電台，為全新歌曲《單眼皮愛大眼睛》進行宣傳造勢。吉吉在接受《香港01》訪時深入分享了新歌背後的創作理念，更打趣地大爆妻子在觀看新歌MV後竟有「投訴」，兩人甚至為此「溝通」了數天！

周吉佩今日為新歌宣傳造勢。（吳子生攝）

周吉佩為新歌《單眼皮愛大眼睛》宣傳造勢。（吳子生攝）

新歌探討性格互補 周吉佩自認性格有「兩個階段」

提到新歌《單眼皮愛大眼睛》，周吉佩透露歌曲主要講述兩種截然不同的性格相處之道。他表示，很多人或會覺得不同性格的人在一起容易產生摩擦，但其實雙方各有優點、互相補足，能找到一套甜蜜的相處模式。

周吉佩大爆愛妻睇完新歌MV呷醋。（吳子生攝）

被問到自己的性格屬於哪一種時，吉吉笑言自己歷經了「兩個階段」：「我其實有兩個階段，有啲不同嘅性格。讀書嗰陣我偏向單眼皮嘅性格，比較內斂、怕醜，諗嘢諗得太多。例如我鍾意一個人，會諗好多『佢點睇我呢？我去同佢傾偈好唔好呢？』，過份諗得太多。而雙眼皮性格就直接啲，喜怒就直接話你聽，人單純啲，諗到就做。依家嘅我反而多咗呢方面嘅特質，比較敢表達自己。」他更坦言，這種極端的轉變全因入行後的歷練：「以前同人講嘢都唔敢望人、冇信心，到依家要站上舞台面對咁多人，真係因為唱歌同經歷咗呢幾年嘅比賽同轉變。」

周吉佩邀請了宋宛穎出任《單眼皮愛大眼睛》MV女主角。（官方提供圖片）

太太真性情睇MV「呷醋」 吉吉親自安撫成功解圍

談及妻子雙眼皮的性格，吉吉笑指對方多年來依然「真性情」、非常直接。他更大爆妻子在看完新歌MV後的真實反應：「佢真係好真性情，唔鍾意就直接講！今次隻歌拍MV有啲比較Close嘅鏡頭，佢睇完之後一定有嘢表達，覺得『咬牙切齒』，問我『點解咁拍？可唔可以冇咁Close呀？』」

周吉佩新歌《單眼皮愛大眼睛》，特意邀請前港姐冠軍宋宛穎出任MV女主角。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

好sweet~（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

周吉佩新歌並非和老婆示愛的歌曲。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

吉吉透露，雖然拍前有大概向妻子交代，但看到成品後的震撼依然讓妻子有些少不開心。為此，吉吉特別花了不少時間安撫另一半：「拍完之後見光，佢覺得以為自己接受到，原來都未必接受到，估唔到睇到自己作為太太會喺度『介意』。我哋為咗呢樣嘢都傾咗兩三日，要好好同佢講、幫佢『解圍』同安撫佢！」被問到現在是否已經雨過天晴，吉吉笑著表示兩人早已講清楚，大局已定：「依家冇嘢啦，傾好咗啦！不過佢依家見到個MV或者聽到隻歌，都仲會避開唔睇。」

周吉佩提醒歌迷學識欣賞性格相反另一半。（官方提供圖片）

兩人在片中飾演熱戀情侶。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）

吉嫂亦相當開明，仲提佢要喺拍攝時顯得甜蜜一啲。（《單眼皮大眼睛》MV截圖）