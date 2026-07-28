港姐2026｜顏懿菲無懼被黑材料抹黑：行得正企得正

《2026香港小姐競選》正如火如荼地進行，11號佳麗顏懿菲今日（28/7）出席公開活動時接受《香港01》訪問，談及參選過程中的心路歷程。狀態大勇的她，除了分享自己兼顧學業與選美的點滴，更以極高EQ大方回應外界關注的感情狀況及「黑材料」等敏感話題。

顏懿菲今日出席活動。（葉志明攝）

博士答辯成功 專注備戰選美

身為今屆佳麗中的「學霸代表」，現年27歲的顏懿菲主修心理學。她於訪問中分享，自己剛好在今日早上順利完成了博士論文口試，成功Pass取得博士學位。她笑言，之前因為學業壓力比較大，現在終於搞定畢業論文，接下來可以將100%的精神和專注力投放到港姐選美當中。

顏懿菲不擔心被料黑材料。（葉志明攝）

身正不怕影子斜 坦言無懼爆料

提到每逢港姐競選期間，佳麗們的私人背景往往成為焦點，甚至不時傳出各類「黑材料」。對此，顏懿菲顯得相當坦然：「可能就冇咩黑材料可以爆嘅，行得正企得正，唔擔心被人抹黑。（有冇落過夜場食嘢？）落酒吧飲嘢係有，都係好正經嗰啲囉。（擔唔擔心夜場影過啲相見光？）唔擔心，如果係分享啲好似去夜店嘅相，可能都係正常嘅分享嚟嘅，咁我就覺得冇問題，網民就唔會無啦啦咁去抹黑一個人。」

被追問會否擔心身邊的朋友或閨密私下「出賣」自己，她則對自己的社交圈子充滿信心：「我好相信我嘅朋友，唔覺得會咁心機算計，未試過呢啲嘢。我哋平時相處都好真誠，所以完全唔擔心。」

顏懿菲表示與男友感情穩定。（葉志明攝）

男友背後大力支持 交往一年半感情穩定

談及感情生活，顏懿菲亦毫不避諱地承認自己目前有穩定交往的另一半。她透露兩人已拍拖約一年半，對方同樣是圈外讀書人，甚至當初就是男友鼓勵她勇敢跨出舒適圈：「最開始係佢挑戰我去選港姐嘅，佢覺得我可以去另一個更大嘅舞台展示自己，所以好支持我。雖然大家最近都好忙，但有時間都會一起食飯、傾下偈。」