黃淑蔓動漫節Cosplay《唱K小魚仙》獲好評　網民敲碗米爺做海斗

黃淑蔓（Feanna）早前於《JFFT歌謠祭2026》中與米爺組成「生米煮成淑蔓」，化身日系地下女團大玩「萌系魔法」風格，憑《旋轉木馬》高票稱霸，成功獲網民封為「一蔓」，並開闢一條全新路線。承接這股人氣，Feanna近日驚喜現身動漫節，更親自cosplay童年回憶《唱K小魚仙》的女主角七海露亞，就連頭頂的「呆毛」都還原到十足十，網民更敲碗叫她找米爺扮男主角堂本海斗！

米爺與黃淑蔓以酷似雙子公主的造型演繹「萌系魔法」風格歌曲《旋轉木馬》。（直播截圖）

牙蔓的女團造型更獲網民勁讚靚女。（直播截圖）

有人說牙蔓是真人版《我推的孩子》星野愛。（直播截圖）

Feanna近日驚喜現身動漫節，更親自化身童年回憶《唱K小魚仙》的女主角七海露亞，造型神還原！（IG@feannaswag）

頭頂「呆毛」屹立不倒成焦點 網民盼米爺cosplay男主角海斗

照片中可見，Feanna戴上金黃色雙馬尾假髮、穿上粉色水手短袖上衣、紅色百摺超短裙高跟長靴，跟動畫原著的角色比對圖放在一起，簡直是真人版重現！除了整體造型精緻外，不少眼利網民更留意到Feanna頭頂上那條極具標誌性的動畫「呆毛」，竟然被定型到豎立得屹立不倒，還原度高達100%，連圈中好友都忍不住留言，麗英大讚：「條呆毛勁！」而林奕匡（Phil）亦笑言：「That hair spray must be very strong 😌（這支噴髮膠肯定超強）」。Feanna的七海露亞造型獲得一致好評，但不少網民看完照片後都關心她為何只有自己一個，搞笑問：「（男主角）海斗去咗邊？」更有看過歌謠祭的粉絲打趣笑問當日扮女團同台的拍檔「米爺」會否考慮接棒 Cosplay 男主角海斗，更留言：「米斗呢？」

不少眼利網民更留意到Feanna頭頂上那條極具標誌性的動畫「呆毛」，竟然被定型到豎立得直一直，還原度高達100%。（IG@feannaswag）

林奕匡都留言指牙蔓的Hair spray好勁！（IG@feannaswag）