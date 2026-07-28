東張西望｜老人被綁護老院洗衣房　有晒片職員仍企硬：冇啲咁嘅事

《東張西望》連日報道旺角一間護老院虐老的個案，李小姐表示妹妹佩玲患上癌症及中風，失去自理能力，所以安排她入住護老院以便照顧，但3月時有職員向李小姐揭發佩玲被人綁在輪椅上，長期困在漆黑的洗衣房內求救無門。佩玲轉到醫院後坦白說了在護老院的事情：「虐待到我好犀利！如果我瞓著咗，我都唔知佢推咗我去邊。」

佩玲轉到醫院後坦白說了在護老院的事情。（節目截圖)

佩玲說出所有在護老院的經歷時不禁落淚

除了被困著之外，還被嚴重疏忽照顧，因為李小姐每次去探佩玲發現身體都比較「污糟」，原來護老院一星期只幫佩玲洗兩次澡。連尿片都是濕透的，懷疑院方想「慳」尿片而不幫她換，導致她臀部長疹。除了照顧上的問題，連李小姐買給佩玲吃的東西，經常都是原封不動，放到食用期也過。佩玲雙腳腐爛，一開始院方只向李小姐表示因為天氣冷，所以幫她穿鞋子。佩玲離開護老院後，說出所有在護老院的經歷時，不禁落淚。

佩玲說出所有在護老院的經歷時不禁落淚。（節目截圖)

護老院徐主任堅稱冇啲咁嘅事

事件揭發後，李小姐立即向社署投訴，社署回覆指因為院舍內沒有CCTV，沒有拍到事情經過，難以調查。警方亦表示現時證據不足，所以不能提出起訴。節目組陪同李小姐到護老院了解事件，而護老院的徐主任堅稱「冇啲咁嘅事」，她受訪時表示：「我未見過佢唔喺嗰個房瞓，日日都喺嗰個房瞓。我冇推過佢，我又冇睇過姑娘推過佢。」但是當李旻芳把片段給她看後，她立即轉口風：「她有時嘈，會自殘同打！跟住姑娘又驚佢有咩事唔知，佢夜晚做嘢呢去邊度都跟住姑娘，姑娘要分分鐘都睇住佢，驚佢有咩事姑娘睇唔到。」

護老院徐主任堅稱冇啲咁嘅事。（節目截圖)

徐主任多次轉口風

徐主任亦有指佩玲有時晚上會吵到其他人，被問到是否因為嫌她吵而把她困在洗衣房時，她繼續表示：「唔係嫌佢嘈，係擔心佢有咩事跌倒我哋睇唔到！」她可能覺得自己的說法有些牽強，之後又說：「佢識行㗎嘛，佢度度行，佢識喺輪椅行㗎！」不過節目再播出佩玲的對話，佩玲表示自己：「直頭一啲都行唔到，綁住我，走極都走唔到，冇人救我！」而徐主任說到自己開始混亂，便推著車仔嘗試脫身。

徐主任可能覺得自己的說法有些牽強。（節目截圖)

節目組去洗衣房看看，發現佩玲被綁的洗衣房環境惡劣，完全封閉，沒有水喝，連李旻芳都不禁表示覺得熱。但是徐主任繼續諉過於人，表示：「嗰啲相係點樣我哋唔清楚，總之我冇做過嘅。佢點樣影我哋唔知，邊個搞鬼搞怪，我就唔清楚嘅。」