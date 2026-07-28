港姐2026｜李澤欣大方認愛初戀醫生　直言父母有提點：要保護自己

《2026香港小姐競選》進行得如火如荼，候選佳麗的一舉一動自然成為大眾焦點。昨日佳麗李澤欣公開承認已有另一半，更透露對方是自己的初戀，消息一出即時引發網民熱烈討論。今日（28/7）她出席公開活動時，接受《香港01》訪問時親口透露男友的職業是一名醫生！

李澤欣公開承認已有另一半。（葉志明攝）

大方公開戀情 坦承「鬆一口氣」

對於公開戀情後引來的關注，李澤欣坦言公開後心情確實輕鬆了不少。她笑言，公開戀情是出於對另一半的尊重與坦誠：「都有鬆一口氣嘅，因為畢竟都係比較私人少少嘅事情啦。咁大家已知之後，我都可以放輕鬆啲，唔洗驚俾人影到吓或者點樣囉。」

被問到公開後睡眠質量是否有改善，她大方表示自己一直以來都睡得不錯，更認為談戀愛是一件再正常不過的事，不應影響到參選狀態：「其實我一向都睡得幾舒服嘅，因為我覺得拍拖唔會影響參選嘅事情啦，因為係一件好正常嘅事。其實去到依家呢個年代，我覺得正常嘅年齡去談戀愛嘅話，係一個正常嘅事囉。」

李澤欣大方公開戀情。（葉志明攝）

男友身份曝光 是醫生兼低調支持

談到新聞刊登後男友的反應，李澤欣透露對方性格比較低調，雖然獲得女友的「身份肯定」感到高興，但並未有太大誇張的表現：「佢本身係一個比較低調嘅人，所以佢都係開心囉，但佢冇話特別有太大反應囉。佢係想保持低調嘅，所以以後可能都唔會再講太多感情嘅嘢啦。」

隨後被問及兩人如何相識，李澤欣透露大家是透過共同朋友介紹：「大家認識咗差不多半年，之後大家審視過，覺得OK就拍拖啦。」

李澤欣透露男友任職醫生。（葉志明攝）

父母心疼關心 叮囑女孩子要懂保護自己

年紀輕輕就談戀愛，家人的態度自然備受關注。李澤欣透露，父母得知她談戀愛後，心情既開心又難免會有些擔心：「佢有開心又有擔心囉，我諗大家父母都好著緊自己子女嘅，所以佢比空間我，但都會覺得女仔都係要小心啲、保護好自己啦。」

至於被問到爸爸會否像傳統父親一樣「醋意大發」、對女兒交男友感到不捨時，李澤欣則笑言爸爸雖然無奈，但現階段大家還是會將焦點放在目前的備戰狀態上：「佢都冇辦法啦！哈哈！不過依家都係着重返我哋依家呢個月份嘅備戰狀態囉，所以其他嘢都係後話啦。」