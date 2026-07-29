黃宗澤身邊出現「金髮女郎」引粉絲們騷動：他和哪個野女人在吃飯

TVB新晉視帝黃宗澤一向都是萬人迷，去到哪都成為焦點，但竟然有網民在社交平台發文分享黃宗澤的照片，並問：「他是誰？有認識的嗎？」照片中，黃宗澤身邊竟然坐著一位「金髮女郎」，這位神秘女子的身份馬上令各位「黃太太」立即緊張了起來。

黃宗澤的旁邊有位「金髮女郎」。(小紅書圖片)

黃宗澤疑似新歡曝光？

網民發文表示：「在長沙嗦粉居然能碰到他。」而相片中黃宗澤旁邊坐著一位金髮女生兼背對鏡頭，令大家不禁對這位女生的身份起疑，懷疑黃宗澤是否有女友了。有網民回復帖文表示相中女生就是藝人郭珮文，而一班「黃太太」看見「老公」有女生在旁好像不太喜歡：「我老公跟誰在吃飯」、「我老公，怎麼了」、「我老公呀，他和哪個野女人在吃飯？」

有網民回復帖文表示相中女生就是藝人郭珮文。(小紅書圖片)

郭珮文早已傾慕黃宗澤

原來是日前（27日）黃宗澤出席內地長沙舉行的「全球偶像國際超模大賽」，而同場的還有郭珮文，相信是活動完結後二人去了吃飯而已。雖說如此，但其實郭珮文早已傾慕黃宗澤，她曾多次公開大讚黃宗澤非常細心且毫無架子，在拍攝前會主動聊天來幫她減壓。郭珮文亦曾透露面對黃宗澤時確實有「過電」的感覺，在接受電台訪問時，郭珮文坦言自己偏好比自己年長、成熟且有擔當的男性。當被問到黃宗澤是否符合條件時，她幽默地回應：「佢係完美筍盤，但係黃宗澤唔要我！」

黃宗澤出席內地長沙舉行的「全球偶像國際超模大賽」。(小紅書圖片)

黃宗澤應該同郭珮文完活動一齊食飯。(小紅書圖片)

網民留言。(小紅書圖片)

「黃太太」問責？(小紅書圖片)

好多「黃太太」出現。(小紅書圖片)

「黃太太」好像不太滿意。(小紅書圖片)