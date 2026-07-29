滕麗名被指與林淑敏不和ig取關對方　鄭世豪帖文：假到黐線

最近在網民在社交平台發文表示：「滕麗明ig取消追蹤大小姐林淑敏。」立即引起網民關注，再加上《愛．回家之開心速遞》即將迎來大結局，大家都關心到底發生什麼事。

滕麗明ig取消追蹤大小姐林淑敏。（小紅書圖片）

網民發現滕麗名取關林淑敏

有網民發現滕麗名社交平台突然取消關注林淑敏，網民發文問：「愛回家滕麗明ig 取消追蹤大小姐林淑敏有人知為什麼？」立即有人留言表示：「因為本來就不爽大小姐很久了」、「同事啫，你離職都會刪舊同事微信啦！」更有網民表示是林淑敏的問題：「不如先問問大小姐自己得罪了多少人吧」、「她自己在開心速遞的人緣也不好啊[摀嘴笑R]別拿她和滕不是一個圈子來說這說那的滕在開心速遞人緣可比她好。」

網民發現滕麗名取關林淑敏。（小紅書圖片）

連細龍生都加一腳

劇中的「細龍生」鄭世豪因離巢而「被離家」，日前亦有轉發「成為接龍接班人」的相關帖文。他表示自己已無心戀戰，但就叮囑大龍生不要給：「千萬不要俾（畀）隻只不停扮好人、包裝自己，實質係做緊損人只利己、假到癡（黐）線嘅XXX就得了。」疑似明指林淑敏假到黐線，其實二人早已傳不和，當年鄭世豪未公布離巢已經被人率先爆料，令二人關係破裂。

連細龍生都加一腳。（小紅書圖片）

而今次到滕麗名被指與林淑敏不和，更有網民提供「證據」，表示去年他們劇集活動時已經看得出不和。滕麗名接受傳媒東網訪問時亦有回應表示不知道什麼時候取消關注林淑敏。

網民提供「證據」。（小紅書圖片）

滕麗名被指與林淑敏不和。（小紅書圖片）