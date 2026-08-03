《上海大風暴》經典角色重聚　事隔37年依然有型近況揭開愈老愈掂

1989年播出的TVB劇集《上海大風暴》，由劉嘉玲、林俊賢、劉青雲、吳鎮宇、蔡嘉莉、歐陽震華、陶大宇、劉兆銘等人主演，回看陣容絕對是台慶劇的戲碼，這齣經典劇集距今已經37年。近日，劇中兩位男主角——林俊賢與陶大宇難得重聚，兩位昔日TVB當家小生合體同框，瞬間勾起無數觀眾的集體回憶。

1989年播出的TVB劇集《上海大風暴》。（劇集海報）

林俊賢與陶大宇重聚。（片段截圖）

林俊賢與陶大宇重聚。（片段截圖）

都仲係咁有型。（片段截圖）

林俊賢轉型做生意

林俊賢當年曾被譽為「香港第一美男」、「最帥李世民」，他憑藉《男兒本色》、《上海大風暴》、《巨人》及《唐太宗李世民》等多部熱播劇紅極一時。然而在1996年事業巔峰期，他選擇淡出娛樂圈棄影從商，可惜並非一帆風順，曾歷經金融風暴與生意挫折，幸好最後成功翻身，如今在內地投資傳媒、地產及影視製作等領域，生意打理得有聲有色。近年定居深圳與惠州的他，亦偶爾客串影視作品及出席活動，生活過得充實自在。

林俊賢後生係一線小生。(劇照)

至於陶大宇，90年代他憑藉《壹號皇庭》系列及《刑事偵緝檔案》中的「張大勇」一角爆紅，成為家喻戶曉的TVB「師奶殺手」。其後在《大時代》飾演丁益蟹、《縱橫四海》飾演利兆天，均展現出極出色的演技。近年陶大宇將事業重心轉往內地及登台商演，更因一次商演中以獨特台風與招牌水風車手勢翻唱劉德華的《倒轉地球》而意外在網絡爆紅，令他人氣再度急升，商演與廣告邀約接踵而至，事業迎來第二春。

陶大宇大唱飲歌《倒轉地球》，其間配合音樂節奏，舉起前臂不斷揮動，猶如擋風玻璃上的水撥一樣，因而被譽為「水撥式台風」。（影片截圖）