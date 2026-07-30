愛回家｜樊亦敏自爆敲監製門爭取角色　終成常駐靈魂人物爆紅奪獎

TVB 娛樂訪談節目《一周星星》，今集請來快將大結局的長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》6位「龍家」成員「大龍生」羅樂林、「大 小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、「KC」歐瑞偉、「Terry」李偉健和「三太」樊亦敏擔任嘉賓，接受主持區永權訪問，一齊重溫劇中的經典場面，以及分享鏡頭後不為人知的故事。

《愛·回家之開心速遞》劇組向來感情深厚，成員之間互動火花十足。（截圖）

膽粗粗敲監製門爭取角色：做做吓變長駐

樊亦敏在節目中自爆，當年能夠飾演「三太」一角，全靠自己主動爭取。她透露原本有機會參演上一輯劇集，但因撞期未能成事 。到了新一輯開拍時，她決定主動「叩門」搵監製毛遂自薦：「其實個『三太』角色係我自己膽粗粗去敲監製門爭取返嚟 ！」最後，樊亦敏亦成功憑無綫電視劇集《愛·回家之開心速遞》飾演「白天娥（三太）」一角，大熱奪得「最受歡迎電視女角色」獎。

樊亦敏在節目中自爆當年是自己主動「敲監製門」爭取演「三太」一角，估不到一做就做了咁多年。（影片截圖）

樊亦敏在節目中自爆當年是自己主動「敲監製門」爭取演「三太」一角，估不到一做就做了咁多年。（影片截圖）

歐瑞偉搭膝頭哥久未鬆手 李偉健溫馨提示極搞笑

身旁飾演KC的歐瑞偉聽聞後，亦十分感嘆這是一份難得的緣分。不知是否講得太投入，歐瑞偉邊講邊順手將手搭在三太樊亦敏的膝頭上，且久久未有鬆開。坐在一旁的李偉健見狀立即發現「亮點」，忍不住即時發出溫馨提示，提醒歐瑞偉注意手部動作，場面相當搞笑，足見三人私下底好感情！

歐瑞偉邊聽邊感嘆緣分，期間不知不覺將手輕搭在樊亦敏的膝頭上，久久未有鬆手。（影片截圖）