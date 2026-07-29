何超雲與鬍鬚男新歡頭貼頭高調放閃　台灣豪宅大亨男友背景猛料

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas相戀訂婚後，不時大曬合照高調放閃，Douglas更成功融入超雲的生活，除了出席好友聚會之外，何家的活動亦會見到Douglas的身影。不過去年何超雲清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。去年11月何超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了一位鬍鬚男，疑似有新戀情！雖然何超雲一直未有公開認愛，但蜜運中的她愛得甜蜜，逐步讓男友曝光，日前她就曬出與鬍鬚男新歡的合照，大方放閃！

何超雲大曬比堅尼靚相。（IG@florinda.ho）

何超雲大曬比堅尼靚相。（IG@florinda.ho）

何超雲大曬比堅尼靚相。（IG@florinda.ho）

靚！（IG@florinda.ho）

何超雲在2022年被爆出與任職高級消防隊長的Douglas拍拖兼訂婚。（IG@florinda.ho）

Douglas更成功融入超雲的生活。（IG@florinda.ho）

不過去年何超雲清空社交平台上與Douglas的合照，因而傳出兩人感情生變已分手。（IG@florinda.ho）

去年11月何超雲為好友慶祝生日時，身邊就出現了一位鬍鬚男，對方更從後攬住她，表現親密，因而惹來網民猜測男方是何超雲的新歡！（IG截圖）

何超雲與男友頭貼頭合照甜蜜放閃 連月來密密同遊

相中所見，何超雲與男友在高空露天酒吧享受二人世界，她更靠在男友膊頭，而鬍鬚男就攬住女友纖腰，兩人頭貼頭合照，甜蜜指數爆燈！據知何超雲的型男新歡Jony來自台灣，兩人早於去年7月已同遊泰國，更相擁欣賞曼谷夜景，當時Jony還在帖文中向女友示愛：「Fly into the clouds」。同年8月兩人又到葡萄牙及法國旅行，更在巴黎鐵塔下手持紅色心心氣球合照，到10月的京都之行，何超雲同Jony換上和服影靚相，Jony更留言：「6 months still my favorite view.」可見當時兩人已拍拖半年。

何超雲與男友在高空露天酒吧享受二人世界。（IG截圖）

兩人頭貼頭合照，甜蜜指數爆燈！（IG截圖）

去年7月已同遊泰國。（IG@florinda.ho）

同年8月兩人又到葡萄牙及法國旅行。（IG@florinda.ho）

同年8月兩人又到葡萄牙及法國旅行。（IG@florinda.ho）

同年8月兩人又到葡萄牙及法國旅行。（IG@florinda.ho）

在巴黎鐵塔下手持紅色心心氣球合照。（IG@florinda.ho）

Sweet！（IG圖片）

10月京都之行。（IG@florinda.ho）

去年12月何超雲同男友Jony入場睇楊千嬅演唱會，大方合照。

起底何超雲新歡Jony 豪宅房地產大亨來頭不小

何超雲的新歡Jony來頭不少，早年曾與友人創立新型態音樂派對品牌，專門尋找神祕場地舉行派對同展覽，之後再創辦豪華房地產銷售品牌，主力銷售由台灣貴客珍藏的限定釋出豪宅，近年又拓展日本豪宅買賣，更有意進軍香港的頂級豪宅市場。何超雲與男友Jony自拍拖以來密密旅遊度假，今次兩人再度出遊，齊齊欣賞夜景，氣氛相當浪漫！

何超雲與男友Jony自拍拖以來密密旅遊度假。（IG截圖）

蜜運中狀態大勇！（IG@florinda.ho）

蜜運中狀態大勇！（IG@florinda.ho）