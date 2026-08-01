周家蔚大膽「燜水魚」震撼網民　廚藝獲洪金寶認可掌管洪家班品牌

現年42歲的周家蔚（Janet）身為「洪家班」掌門人洪金寶的新抱，近年除照顧家庭外，更積極投入飲食界及品牌經營。雖然周家蔚從小在外國長大、屬半個「鬼妹仔」，但對中菜烹飪卻有極大熱情。日前她更「重口味」上陣，於社交平台拍片示範燜煮水魚，並寫道：「今天我學做了一道硬菜，你們敢吃嗎？哈哈」，相當大膽，震撼不少網民！

洪金寶新抱周家蔚示範燉水魚！（截圖）

洪金寶新抱周家蔚示範燉水魚！（截圖）

周家蔚早前出席ViuTV新節目《人妻私房料理》拍攝時，謙稱自己的廚藝尚算獲得老爺洪金寶認可，家人亦經常聚腳食飯。不過，為了令廚藝更上一層樓，她早前正式拜著名中菜名廚陳國強為師，成為其第十位徒弟。日前，周家蔚與三位師妹組成「美女廚神隊」遠赴馬來西亞，出戰國際廚藝比賽並勇奪銀牌。她透露：「我哋四個徒弟組成『美女廚神隊』參賽，煮五個人份量嘅蟹牛宴，我主力負責素菜部份。」雖然成功獲獎，但她自謙只是剛踏進中菜殿堂的第一步，未來仍有極大學習空間。

非常大膽！（截圖）

非常大膽！（截圖）

非常大膽！（截圖）

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除了拜師學藝，周家蔚近年亦積極參與經營「洪家班」品牌。她透露品牌正規劃推出多款周邊產品，當中包括精心研發的調味醬汁，並特意選用江瑤柱等中國頂級食材製作XO醬及馬拉盞等。她更笑言，所有產品推出市面前，都必須通過老爺洪金寶的嚴格味蕾認可才可上架。

掌管品牌！（FB照片）

洪金寶已過住半退休生活。