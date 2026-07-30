鍾麗緹二女Jaden迎18歲生日成年禮　童年被嘲外貌華麗逆襲超驚艷

性感女神鍾麗緹（Christy）與前夫所生的二女Jaden（張思捷），日前迎來18歲生日！鍾麗緹特別為愛女舉辦了一場溫馨夢幻的生日Party，並在社交平台曬出一系列慶生照，小時候曾因外貌及膚色屢遭網民嘲諷的Jaden，如今「女大十八變」，不但五官精緻，更展現出獨特氣質，愈大愈靚女！

鍾麗緹有三名女兒，大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla）。（微博@鍾麗緹Christy）

身形高䠷！（微博@鍾麗緹Christy）

女大十八變！（IG@christychung919）

女大十八變！（IG@christychung919）

18歲生日！（IG@christychung919）

鍾麗緹為二女Jaden舉辦18歲夢幻生日Party

鍾麗緹曬出慶生照，並感性發文：「十八年前你哭著闖進我的生活，說實話——現在也沒差太多😂只是眼線畫得更精緻了，懟人也更有殺傷力了。看著你一路長大，是我這輩子最瘋狂、最好笑、也最謙卑的旅程。 這一年你經歷的比很多同齡人都要多，但你扛過來了，而且扛得比我想像中更有勇氣、更漂亮——這才是我最驕傲的地方，比任何成績或成就都更讓我驕傲。我為你即將成為的樣子感到無比驕傲和期待。 展翅高飛吧，我的女兒。驕傲地穿上你最愛的青綠色，大聲笑，勇敢愛，永遠別讓任何人熄滅你的光芒。18歲生日快樂，Jaden♥️爸爸媽媽愛你，愛到無法用言語表達。這個世界何其有幸擁有你。」

18歲生日Party！（IG@christychung919）

18歲生日Party！（IG@christychung919）

成年！（IG@christychung919）

成年！（IG@christychung919）

生日快樂！（IG@christychung919）

生日快樂！（IG@christychung919）

Jaden驚艷亮相散發知性美 與細妹Cayla同框顏值極高

相中所見，生日Party現場以水晶燈及大量鮮花佈置，充滿浪漫夢幻氣息，身穿吊帶喱士長裙的壽星女Jaden，盤起長髮，散發出少女青春及知性美，鍾麗緹身穿薄紗Tube Dress，繼父張倫碩則身穿白恤衫，而細妹Cayla（張凱琳）以白色Deep V晚裝上陣，兩姊妹都遺傳了媽媽的優良基因，顏值極高！

顏值極高！（IG@christychung919）

魅力不減！（IG@christychung919）

Cayla已經高過媽媽半個頭！（IG@christychung919）

現場佈置。（IG@christychung919）

現場佈置。（IG@christychung919）

Jaden告別童年稚氣 長期練拉丁舞與排球逆襲高級臉

事實上，Jaden童年時曾因膚色偏深、單眼皮、五官稚氣，一度被網民嘲諷外貌不如媽媽及妹妹，但自小熱愛排球同拉丁舞的她，不但長期堅持練舞，多次在比賽中獲獎，近年熱衷於排球運動的她，更練就了一身極具線條感的小麥色健康體態，隨着年齡增長，Jaden的眉眼神複製鍾麗緹年輕時的風韻，高級單眼皮氣質出眾，徹底蛻變，逆襲成功！

Jaden童年時曾因膚色偏深、單眼皮、五官稚氣，一度被網民嘲諷外貌不如媽媽及妹妹。（微博@鍾麗緹Christy）

愈大愈靚女！（微博@鍾麗緹Christy）

愈大愈靚女！（微博@鍾麗緹Christy）