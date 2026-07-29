張栢芝將擔任李昊紅館演唱會嘉賓　自前老爺謝賢離世後首公開演出

謝賢（四哥）早前離世後，外界也關注其前媳婦張柏芝的最新動向，除了在社交平台轉黑頭像，並被網民捕捉到她身穿全黑素服低調現身北京機場外，她一直未有公開露面。不過，消息指張柏芝已平復心情，將於明日（30日）正式復工，跟前夫謝霆鋒一樣遵從謝賢「The show must go on」的精神」，空降紅館為內地歌手李昊的《李昊「數到一」香港演唱會2026》尾場擔任壓軸嘉賓。

謝賢（四哥）早前離世後，外界也關注其前媳婦張柏芝的最新動向。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

謝賢（四哥）早前離世後，張栢芝在社交平台轉黑頭像低調悼念。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

謝賢很疼錫謝霆鋒與張栢芝生的孫仔Lucas和Quintus。（資料圖片）

謝賢離世後，網民捕捉到她身穿全黑素服低調現身北京機場。（小紅書）

消息指張柏芝已平復心情，將於明日（30日）正式復工，跟前夫謝霆鋒一樣遵從謝賢「The show must go on」的精神」，空降紅館為內地歌手李昊的《李昊「數到一」香港演唱會2026》尾場擔任壓軸嘉賓。（公關提供）

李昊舉行一連兩場紅館演唱會。

繼支持林家謙後再踏紅館 秘密練歌三星期預熱

張栢芝近年甚少於香港露面及唱歌，不過去年8月她應林家謙邀請擔任其演唱會嘉賓，合唱《任何天氣》，今次她再次支持後輩，為李昊站台，據悉她早在三星期前便秘密走進錄音室練歌及綵排，對今次重返紅館舞台極為重視。加上她今年5月正式宣布加盟華納音樂中國（Warner Music China），估計未來將強勢回歸樂壇，推出更多音樂作品。

張栢芝近年甚少於香港露面及唱歌，不過去年8月她應林家謙邀請擔任其演唱會嘉賓，合唱《任何天氣》。（公關提供）

張栢芝近年甚少於香港露面及唱歌，不過去年8月她應林家謙邀請擔任其演唱會嘉賓，合唱《任何天氣》。（公關提供）

今次她再次支持後輩，為李昊站台，據悉她早在三星期前便秘密走進錄音室練歌及綵排，對今次重返紅館舞台極為重視。（公關提供）