HOY處境劇｜李尚正想抄濱崎老師牌　妹頭見魏浚笙腳軟：神咁降臨

HOY台柱李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）有新搞作，但今次不是做旅行團臥底，而是為何爵天執導的HOY新處境喜劇《你的保安 李寶安》擔任主角，兩人今日（29日）齊齊出席劇集開鏡儀式。現場，妹頭見到魏浚笙（Jeffrey）真人即心花怒放兼腳軟，瞬變「花痴」，場面搞笑。而阿正面對同劇眾多靚女，當中更有「日本朋友」濱崎真緒，他笑言都要破例拿住電話開工，因為方便隨時「抄牌」。

今次阿正同妹頭唔係拍旅遊節目，係拍劇集。（葉志明 攝）

盧頌恩笑言係「優差」 被眾小鮮肉包圍直呼超開心

作為劇中女主角的妹頭，形容自己這次接拍該劇簡直是一份「優差」：「我好老實講，我呢份係優差嚟！我身邊圍繞住好多小鮮肉，我唔知導演點解咁益我啦！可能都知我真正嘅需要，需要補充啲能量。」她笑指原本以為自己要帶着一班新人去照顧他們，但沒想到小鮮肉們反過來非常懂得照顧姐姐，讓她大感窩心。

妹頭盧頌恩見到魏浚笙（Jeffrey）暈曬浪。（葉志明 攝）

笑問她見到魏浚笙兩眼發光，是否未曾在有線大樓見到此高顏值的男藝人？妹頭即難掩興奮，直呼：「哇！勁開心囉！超開心囉！」身旁的阿正亦忍不住開口取笑她，指現場的清潔姐姐已經要不斷抹地。妹頭繼續笑到合不攏嘴，並補充道：「王耀宏已經好靚仔，但Jeffery係神咁樣降臨！」麥沛東亦笑回：「我拍咗兩日，都未見過妹姐咁開心啊！」

妹頭大讚王耀宏（右2）已經好靚仔。（葉志明 攝）

妹頭一講起靚仔勁興奮。（葉志明 攝）

提議加親熱戲暈晒浪

當被問到會否向導演提議增加與魏浚笙的親熱戲時，妹頭聞言已瞬間「暈晒浪」。阿正即時在旁出謀獻策，教妹頭封利是給Jeffery和導演何爵天以表「誠意」。妹頭笑言：「呢啲慢慢傾，有商量。」追問到想要甚麼程度的親熱戲，例如吻戲或是人工呼吸？妹頭搞笑表示：「都不外乎嗰啲，佢哋同濱崎老師（濱崎真緒）點樣，我咪同Jeffery點樣囉。」

李尚正笑指今次開工會破例攞電話，因為隨時「抄牌」。（葉志明 攝）

阿正自爆想抄濱崎老師牌

至於阿正原本表現得非常知足，笑稱有妹頭合作已經心滿意足。不過當被問到今次劇中有不少「外援」，會否想轉一下口味時，他即說：「會啊，因為我平時都唔會攞住部電話開工，但今次就隨時準備抄牌。（第一個目標係邊個？）因為我最近學緊日文，所以會係講日文嘅朋友啦！」被問及私下有沒有欣賞過「濱崎老師」的作品？阿正非常大方地說：「其實作為一個演員，任何嘅動作場面都會涉獵，我相信呢個係每個演員都會做嘅職業道德。經常會諗咁樣嘅動作又得唔得呢？可唔可以擺喺何導嘅作品度呢？藝術係無分嘅。」妹頭聽畢後更語出驚人地補充：「其實都想睇，希望得閒表演下。」場面爆笑。