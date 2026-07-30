盧海鵬爆粗親解「試咪」由來　創多個無粗口新版本盡顯轉數之快

盧海鵬（鵬哥）近日開設個人YouTube頻道「盧海鵬開咪」，亦在其他社交平台拍片分享昔日演藝趣事，在最新上載的影片中，鵬哥被問到經典口頭禪「盧海鵬試咪」的由來，在鏡頭前爆粗笑說：「X你老XX」，但他澄清當初根本不是為了刻意鬧人，只是慢慢傳開去後，很多人會叫他試咪，他說：「咁你即係想我鬧你啦！但我又唔講得粗口喎……」於是他在新片中示範多個走粗口版的「盧海鵬試咪」下聯，足見84歲仍中氣十足兼轉數極快。

盧海鵬於今年初舉行《盧海鵬鳴金收咪演唱會》。（公關提供）

有指演唱會為鵬哥收山之作，但原來他近日轉型開YouTube。（公關提供）

在最新上載的影片中，鵬哥被問到經典口頭禪「盧海鵬試咪」的由來，在鏡頭前爆粗笑說：「X你老XX」，但他澄清當初根本不是為了刻意鬧人。（YouTube@盧海鵬開咪）

外景師鬼殺咁嘈叫「試咪」 細聲以粗口整蠱對方

鵬哥回憶當年於電視台拍外景時，收音師將麥克風掛在其身上後，便走到極遠處「鬼殺咁聲」大喊「盧海鵬試咪！」被問是否因而用粗口罵對方，鵬哥說：「我又唔係用粗口鬧，佢話試咪，即係試個聲啫，咁我咪細細聲囉，細聲到好緊要㗎：『X你老母X！』一講完，即刻問佢：『得唔得呀？』佢即刻：『得喇得喇得喇！』如果唔得，我又整句囉！」

鵬哥回憶當年於電視台拍外景時，收音師將麥克風掛在其身上後，便走到極遠處「鬼殺咁聲」大喊「盧海鵬試咪！」（YouTube@盧海鵬開咪）

被問是否因而用粗口罵對方，鵬哥說：「我又唔係用粗口鬧，佢話試咪，即係試個聲啫，咁我咪細細聲囉，細聲到好緊要㗎：『X你老母X！』一講完，即刻問佢：『得唔得呀？』佢即刻：『得喇得喇得喇！』如果唔得，我又整句囉！」（YouTube@盧海鵬開咪）

屢被要求「試咪」 笑問：咁你即係想我鬧你啦

這句「試咪」隨後在圈內與坊間流傳開去，不少人見到鵬哥都會起鬨大叫「喂！盧海鵬，試咪呀！」鵬哥坦言：「咁你即係想我鬧你啦！但我又唔講得粗口喎。」為了因應不同場合，他發揮創意創作出多個無粗口押韻版本，例如「唱得認真威」、「表演得好威」、「匿埋偷雞」等，並表示：「押韻嗰度講，都係最尾嗰句咋嘛，『咪』『雞』、『批』、『輝』、劑』……」既能搞笑又能避開講不雅用語。

這句「試咪」隨後在圈內與坊間流傳開去，不少人見到鵬哥都會起鬨大叫「喂！盧海鵬，試咪呀！」鵬哥坦言：「咁你即係想我鬧你啦！但我又唔講得粗口喎。」（YouTube@盧海鵬開咪）

為了因應不同場合，他發揮創意創作出多個無粗口押韻版本，例如「唱得認真威」、「表演得好威」、「匿埋偷雞」等。（YouTube@盧海鵬開咪）

自創多個無粗口押韻版 精靈十足爆：盧海鵬開咪，你老母返歸

影片最後，有人現場邀請鵬哥對觀眾示範最新版本，問到「盧海鵬開咪，下句係……？」鵬哥略作思考後即笑着用廣東話回應：「都話『盧海鵬開咪，你老母返歸！』唔關你老母事呀！哈哈哈！」網民都覺得鵬哥非常精靈，而且仍然一貫地風趣幽默。